Отмечается, что кофе вызывает кратковременное повышение артериального давления.

Кофе может вызывать временные скачки артериального давления у людей с гипертонией и без такого диагноза. Эти кратковременные эффекты зависят от того, насколько хорошо вы переносите кофеин.

Эксперт по питанию Джейми Джонсон изданию Very well health рассказала, почему кофе повышает артериальное давление.

Кофеин - это стимулятор, повышающий активность мозга и нервной системы. Его воздействие на кровеносные сосуды и сердце проявляется в период от 30 минут до двух часов после употребления. Его воздействие сужает артерии и вены, повышая кровяное давление. Кофеин активирует реакцию организма "бей или беги", из-за чего учащается сердцебиение и повышается кровяное давление.

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Две-три чашки кофе повышают систолическое артериальное давление на 3-14 миллиметра ртутного столба, а диастолическое артериальное давление - на 4-13 мм рт. ст.

То, насколько сильно кофе влияет на артериальное давление и здоровье, зависит от различных факторов:

Возраст . На молодых людей кофеин влияет сильнее, чем на тех, кто старше. В одном из исследований у подростков наблюдалось более значительное повышение артериального давления, чем у взрослых. Пол . Некоторые исследования показывают, что у мужчин кофеин усваивается быстрее, чем у женщин. Источники кофеина . Кофе содержит больше кофеина, чем черный или зеленый чай. Однако газировка и энергетические напитки также содержат кофеин и такие соединения, такие как таурин и гуанин. Виды и сорта кофе . Крепость различных видов кофейных зерен и способов приготовления может быть разной. Переносимость . Примерно через 15 дней ежедневного употребления кофеина его действие начинает ослабевать, и для получения того же эффекта требуется больше кофе. Курение . Никотин ускоряет метаболизм, усиливая влияние кофеина на кровяное давление. Беременность . Беременным следует ограничить количество кофеина до 200 мл в день. Плод не может метаболизировать кофеин, поэтому беременным нежелательно употреблять его в больших количествах. Сердечные заболевания . Временное повышение артериального давления под воздействием кофеина может быть более выраженным и менее безопасным у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Можно ли пить кофе при повышенном давлении

Хотя кофе вызывает кратковременное повышение артериального давления, он не повышает риск хронического повышения артериального давления. Вы можете употреблять кофеин при высоком кровяном давлении, но многое зависит от состояния и от того, регулярно ли вы пьете кофе.

Если у вас очень высокое давление, будьте внимательны к потреблению кофеина. В одном из исследований одна или две дополнительные чашки кофе в день удваивали риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта у кофеманов с гипертонией 2 и 3 стадии. Ученые не заметили такого эффекта у людей с нормальной, повышенной или первой стадией гипертонии.

Умеренное потребление кофе - от одной до трех чашек в день - может благотворно сказаться на состоянии сердца у людей, которые пьют кофе регулярно. Многоцентровое исследование 8 780 взрослых бразильцев в возрасте от 35 до 74 лет показало, что люди, употребляющие кофе в умеренных количествах, подвержены меньшему риску высокого давления, чем те, кто не пьет.

Сколько максимум кофе можно пить в день

Органы здравоохранения считают, что 400 мг или менее кофеина в день безопасны для здоровых взрослых. Для подростков это количество составляет 100 мг, а для тех, кому меньше 12 лет, - 2,5 мг на килограмм веса тела.

Передозировка кофе:

беспокойство;

повышение частоты сердечных сокращений и кровяного давления;

головная боль;

учащенное сердцебиение;

несварение желудка;

бессонница;

дрожь, тряска;

тошнота.

Ранее УНИАН писал, что кардиологи назвали самый вредный вид кофе.

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