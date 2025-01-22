Кардиологи сошлись во мнении, что один вид кофе или даже кофейного напитка является очень вредным.

Миллионы людей по всему миру ежедневно пьют кофе и считают его своим самым любимым напитком. Для многих чашка кофе прочно вошла в утреннюю рутину. Но, учитывая, что ежедневные привычки больше всего влияют на наше здоровье, важно понять, как любовь к кофе сказывается на сердце. По мнению кардиологов, всё зависит от того, как вы его пьёте, пишет Parade.

Что касается воздействия чёрного кофе (без добавок) на здоровье сердца, научные исследования дают противоречивые результаты. "Существует множество исследований о кофе, и их результаты разнятся. Мы знаем, что кофе может повышать артериальное давление и увеличивать жёсткость артерий — оба этих фактора вредны для сердца. Однако одно исследование показало, что умеренное потребление кофе может снижать риск гипертонии, высокого уровня холестерина и других факторов риска для сердца", — заявляет кардиолог Эдо Паз.

С учётом этих противоречивых данных доктор Паз рекомендует пить кофе умеренно, ограничиваясь одной чашкой в день. Директор по клинической кардиологии и сердечно-сосудистой производительности, доктор Сэм Сетарех также советует пить чёрный кофе в умеренных количествах.

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"Исследования показывают, что одна-две чашки чёрного кофе в день могут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, снижая риск сердечной недостаточности и улучшая сосудистую функцию благодаря антиоксидантным свойствам кофе. Однако избыточное потребление кофеина может повысить частоту сердечных сокращений и давление, особенно у чувствительных людей", — отмечает он.

Хотя исследования показывают, что умеренное потребление чёрного кофе может быть полезным для здоровья сердца, оба кардиолога подчёркивают, что способ приготовления кофе имеет значение. Они утверждают, что кофе с добавлением сахара абсолютно вреден для сердца. Это касается карамельного макиато, фраппучино и так далее.

Они часто содержат сотни калорий, большое количество сахара и нездоровые жиры, которые сводят на нет любые потенциальные полезные свойства кофе.

Чрезмерное потребление сахара, по словам кардиологов, может повреждать кровеносные сосуды, приводить к образованию бляшек в артериях и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это также может привести к другим факторам риска, таким как диабет или гипертония.

Сочетание сахара и кофеина может вызывать стрессовую реакцию, повышая давление и частоту сердечных сокращений. Со временем эти факторы способствуют воспалению, образованию бляшек и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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