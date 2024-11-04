Удобрение для женского счастья должно включать калий.

Цветок спатифиллум, он же мирная лилия и женское счастье, имеет много поклонников за свои яркие зеленые листья и белые цветы.

Как пишет Ехргеѕѕ, это растение, как и все остальные, нужно время от времени подкармливать. Однако покупка удобрений в садовом магазине может быть дорогим удовольствием. Поэтому стоит попробовать приготовить их у себя дома.

Эксперт по растениеводству Ханна Роусон советует попробовать "банановое" удобрение. Оно дает много калия в почву и помогает цвести в течение года.

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"Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы удобрять ваши растения каждые два-три полива весной и летом и сократить это число до одного раза каждые четыре полива, когда вегетационный период закончится осенью и поливать. Однако все зависит от состояния вашего растения. Если оно быстро растет, можно давать ему немного больше растительной пищи", - пояснила садовница.

По ее словам, это удобрение для женского счастья можно приготовить несколькими способами. Банановую кожуру можно замочить, отварить и запечь.

Для первого способа нарежьте ее небольшими кусочками и замочите в воде на неделю. Периодически помешивайте, чтобы питательные вещества лучше высвобождались.

Когда вы будете готовы кормить свое комнатное растение, смешайте банановую воду с пятью частями чистой воды и просто полейте свою мирную лилию. Этот метод можно использовать каждую неделю во время сезона цветения, но реже в течение зимних месяцев. Поливая спатифиллум в холодные месяцы года, убедитесь, что верхние слои почвы сухие, прежде чем продолжить.

Чтобы сделать удобрение путем кипячения, просто прокипятите банановую кожуру в воде в течение 15 минут и дайте ей остыть. Этой водой комнатной температуры можно поливать растение.

Другие советы для женского счастья

Эксперт по садоводству Джейн Доббс рассказала, как сделать так, чтобы цветок Спатифиллум, "женское счастье" зацвел осенью. По ее словам, эти лилии могут цвести в течение года время от времени, однако значительную роль играют факторы окружающей среды.

Также УНИАН отмечал, что если не цветет спатифиллум, вам понадобится одно копеечное средство.

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