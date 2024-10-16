Чтобы спатифиллум красиво цвел и был здоровым, подкормите его домашним средством.

Спатифиллум - это очень красивое домашнее растение с нежными белыми цветками. В народе он также известен под названиями женское счастье или лилия мира. Если потребности цветка удовлетворяются, то он будет радовать пышным цветением и насыщенным оттенком листьев.

Мы расскажем, какое домашнее средство внести в спатифиллум, чтобы он был здоровым и красивым.

Что делать, чтобы спатифиллум цвел и не болел

О том, что любит спатифиллум, рассказал эксперт по садоводству Джейми Донован, пишет издание Express. По словам садовода, женское счастье может долго не цвести из-за нехватки питательных веществ, прежде всего - калия. Именно этот элемент жизненно важен для здорового цветения.

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Донован советует добавить в почву горшка пищевые отходы, которые богаты калием. Это банановая кожура или яичная скорлупа. Эксперт подчеркивает, что такие удобрения можно вносить не чаще 1 раза в месяц, чтобы не переборщить.

Как подкормить женское счастье бананом

Банановая кожура содержит калий, магний и фосфор, которые полезны для здоровья и цветения спатифиллума. Сделать такое домашнее удобрение очень просто. Замочите кожуру в емкости с водой на несколько дней. Затем этой жидкостью полейте женское счастье.

Саму кожуру также можно закопать в почву. Но не оставляйте её на поверхности - это привлечет вредителей растения.

Как подкормить спатифиллум яичной скорлупой

Скорлупа яиц не только богата полезным для цветка калием, а также укрепляет его иммунитет. Перед использованием её обязательно нужно тщательно промыть. Оставьте скорлупу высохнуть естественным образом или подсушите в духовке. Затем измельчите в небольшие кусочками и закопайте в горшке.

По словам Донована, после высушения и измельчения скорлупы кальций быстрее попадет в корни спатифиллума.

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