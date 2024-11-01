При соблюдении правильных условий эти растения будут часто радовать цветами.

Орхидеи очень популярны и обожаемы за свою нежную красоту и простой уход. Эксперт по садоводству Hayes Garden World Анджела Слейтер поделилась своими советами по подкормке и поливу этих цветов.

"Периоды отдыха и роста требуют различных режимов кормления", - рассказала Слейтер GBNEWS.

Для цимбидиумов она рекомендовала "слабую сбалансированную подкормку в течение лета, а затем перейти на разведенный раствор удобрения для томатов в августе". В то же время фаленопсис требует другого режима. Их нужно подкармливать специальным удобрением во время каждого второго полива. Эксперт советует заранее развести смесь и просто использовать ее при необходимости.

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Однако не стоит злоупотреблять подпиткой, ведь накопление солей может быть токсичным для растений. Больше пользы принесет сбалансированный подход.

Обрезка орхидей

Обрезка орхидей требует аккуратности. Особенно это важно для фаленопсисов.

"Срежьте колос фаленопсиса чуть выше следующего узла вниз по стеблю, когда цветочный колос опустится до последних двух цветков"", - советует она, отметив, что это стимулирует новый рост цветов.

Как поливать орхидеи

Эксперт рекомендует уникальный подход для фаленопсисов. Так, стоит дождаться пока толстые корни приобретут серебристый цвет и после этого погрузить весь горшок в воду на несколько минут. Этого достаточно, чтобы они снова стали зелеными. Для других видов орхидей можно использовать подобный метод.

"Все орхидеи можно поливать таким образом - просто подождите, пока они немного подсохнут... Мильтонии нужно поддерживать во влажном состоянии круглый год... Фалонопсис вполне доволен центральным отоплением в течение всей жизни", - объяснила она разницу между растениями.

В то же время цимбидиумы требуют специфических условий - в начале осени их надо выставлять на холод. В целом для этого вида Анжела рекомендовала летнее размещение на открытом воздухе.

"После того, как он несколько ночей был подвергнут воздействию холодных, но не морозных температур, принесите его в дом осенью и поставьте в прохладное освещенное место", - говорит женщина.

Лучше всего орхидеям подойдет подоконник на восточной или северной стороне. Юг и запад не подходят из-за наличия прямых лучей солнца. Пересаживать эти цветы следует осторожно, увеличивая каждый раз на один размер. Чрезмерное пространство может отвести энергию от цветения к росту корней.

Советы по орхидеям

Опытная садовод рассказала, как с помощью домашнего раствора из двух ингредиентов можно буквально заставить цвести орхидеи

Аме Родригес, эксперт по Be Green, рассказала, чтоизготовление удобрений из остатков пищи является не просто дешевым, но и "мягким и естественным способом" стимулировать комнатные растения, чтобы они дольше цвели.

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