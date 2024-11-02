По словам эксперта, для хорошего цветения растения важна окружающая среда и правильный уход.

Эксперт по садоводству Джейн Доббс рассказала, как сделать так, чтобы цветок Спатифиллум (его еще называют "женское счастье") зацвел осенью. По ее словам, эти лилии могут цвести в течение года время от времени, однако значительную роль играют факторы окружающей среды. Об этом она сказала для Express.

Джейн отметила, что позднее цветение растения возможно, если для этого есть соответствующие условия.

"Влажность имеет важное значение для этих растений. Поставьте рядом увлажнитель воздуха или регулярно опрыскивайте листья, особенно осенью. Вы также можете повысить влажность, сгруппировав вашу лилию мира с другими растениями", - рекомендует эксперт.

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Она подчеркнула, что дополнительные факторы окружающей среды играют большую роль в вероятности того, что лилия распустит свои красивые белые цветы.

"Яркий, непрямой свет идеально подходит для лилий мира. Переместите их в более светлое место, если они находятся в тусклом месте. Избегайте прямых солнечных лучей, поскольку они могут обжечь листья", - добавила Джейн.

Также эксперт отметила важность "правильного полива лилий мира":

"Подождите, пока верхний дюйм почвы высохнет, прежде чем поливать. Если вы слишком поливаете, то корни могут загнить, а если недоливаете, растение испытывает стресс, что затрудняет цветение".

Кроме того, еще одной причиной, которую стоит учесть, является размер горшка, который может быть маловат для вашего растения.

"Если ваша лилия переросла свой горшок, попробуйте пересадить ее в немного больший контейнер со свежей почвой. Новые питательные вещества и пространство помогут растению расти", - заверила Джейн.

В то же время обрезка желтых или мертвых листьев "женского счастья" также является важным элементом при уходе за растением.

"Таким образом, растение перенаправляется к цветению и новому росту", - объяснила эксперт.

В свою очередь следует учесть температуру воздуха в доме, ведь "лучшая температура для лилий мира от 18 до 27 °C.

"Держите их подальше от сквозняков или возле вентиляционных отверстий, поскольку колебания температуры могут задержать цветение", - советует Джейн.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее эксперт по садоводству Анджела Слейтер рассказала, как правильно подкормить орхидею, чтобы она не зачахла. В то же время она посоветовала не злоупотреблять подкормкой, поскольку накопление солей может быть токсичным для растения.

Также садовод поделился советом, как обрезать орхидеи, чтобы они были здоровыми и долго цвели. По его словам, независимо от типа орхидеи обрезку растения лучше делать с осторожностью.

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