Партнеры не всегда могут прийти к общему пониманию семейного бюджета, но есть несколько способов, которые могут это исправить.

Финансовые вопросы всегда являлись сложной задачей, особенно если это касается отношений и "семейного бюджета". Все люди разные, у каждого было разное воспитание, но существуют некоторые методы, которые позволят "объединить" мнение о финансах в паре, пишет финансовый эксперт Рэйчел Морган Каутеро для Business Insider.

Самое главное, отмечает она, нужно "установить общие финансовые цели":

"Я говорю о долгосрочных, больших жизненных целях, над которыми вы работаете вместе и которые делают управление вашими финансами немного проще. Для нас это означало накопление средств на пенсию, накопление средств на обучение наших детей в колледже и покупку второй недвижимости".

Кроме того, эксперт подсказывает, что нужно уметь "все комбинировать" — объединить супружеские счета. Это должно помочь прийти к единому мнению в финансовом плане. Таким образом, каждый сможет увидеть, что, когда и на что тратится.

Каутеро заявила, что, помимо всего этого, у них есть "полный доступ" к денежным счетам друг друга — ко всем кредитным картам, пенсионным счетам и паролям и так далее.

"Никаких секретов, и мы оба считаем заработанные деньги "нашими". Я также являюсь мамой, которая работает неполный рабочий день, так что это обеспечило мне дополнительную безопасность", - добавила эксперт.

Последний метод Каутеро заключается в том, чтобы "принять денежный багаж друг друга". По ее словам, когда они перестали бороться друг с другом из-за денежных привычек, стали гораздо меньше ссориться в финансовом вопросе. Вместо этого они разработали общую финансовую стратегию, которая включает недостатки их личные денежные недостатки, и таким образом смогли найти общий язык в этой сфере.

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