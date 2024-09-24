Девушка утверждает, что путешествовать "дешевле", чем думают люди.

19-летняя туристка из США Ив Ковач, ранее пожаловавшаяся на поведение мужчин в Албании, поделилась несколькими секретами, как ей удается оплачивать свои длительные путешествия.

Как утверждает девушка в комментарии MailOnline Travel, путешествовать "дешевле", чем думают люди.

"Я работаю на работе несколько месяцев и коплю деньги. Помогает жизнь без арендной платы в моем фургоне. У меня все еще есть счета, телефон, страховка, бензин... но я очень хорошо планирую свой бюджет, чтобы позволить себе провести за границей несколько месяцев", – говорит она.

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При этом Ив отмечает, что ради своих поездок она старается максимально экономить на всем, чем только сможет:

"Сокращайте расходы, где можете – это вопрос приоритетов, а мой – путешествия"

Девушка поясняет, что ради своего увлечения ей пришлось отказаться от многих благ цивилизации, без которых многие люди уже немогут представить свою жизнь.

"Много готовлю, покупаю то, что продается по распродаже, никогда не покупаю одежду или косметику. Думаю, я делала маникюр, может быть, дважды в жизни. Никогда не делала ресницы и сама стригу волосы последние три года", – признается Ив, рассказывающая о своих приключениях в Instagram по ником @outdoor.eve с аудиторией более 157 тысяч подписчиков.

Путешественница говорит, что она рабола сразу на нескольких временных работах, чтобы оплачивать свои поездки: зарегистрированным специалистом по поведению для детей-инвалидов, барменом, на стройке в скейт-парке, официанткой, выгульщиком собак, няней и даже сборщиком оливок в Италии.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издания Condé Nast Traveler назвали почти два десятка золотых правил, которые помогут туристам организовать доступное по финансам путешествие.

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