Не стоит судить людей только по тому, что они вам говорят.

Некоторые люди могут говорить вам "фальшивые" фразы, чтобы казаться добрыми. На это не стоит вестись - будьте объективными.

Конечно же, только слов недостаточно для того, чтобы осознать фальшь. Нужно также обращать внимание на жесты и мимику собеседника, а также на контекст, в котором было сказано слова, говорится в материале на HackSpirit.

Есть несколько фраз, которые часто используют недоброжелатели.

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Вот топ-5 таких высказываний:

"Ну, это интересно..." (синоним - "это уже что-то..."). Эту фразу нужно понимать следующим образом - я считаю, что ваша идея/работа - отстой, но не могу сказать вам об этом прямо;

"Ты действительно единственный в своем роде...". Вот это выражение стоит понимать так - на самом деле, мне нечего сказать хорошего, поэтому скажу то, что может подойти каждому;

"Мы должны как-то потусить...". Это означает, что приглашение не следует воспринимать всерьез;

"Я ценю вашу попытку...". Такие слова означают, что человек может считать вас неспособным довести дело до конца.

"Ты должен гордиться собой...". "Перевод" - то, что ты сделал, не замечательно, но по крайней мере ты что-то смог.

Обратите внимание, что об отношении человека к вам стоит судить не только по словам, но и по тому, как он поступает.

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Раньше было названо ряд плохих привычек, которые мешают людям добиться успеха в жизни.

Отмечалось, что, в частности, речь идет о страхе критики, нехватке дисциплины, привычке окружать себя негативом, избегании риска и перекладывании ответственность за свои неудачи на других.

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