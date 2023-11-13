Плохие привычки мешают людям двигаться вперед, в частности, не стоит бояться критики и перемен.

Есть 10 вредных неочевидных привычек, которые могут мешать человеку добиться успеха.

Одна из таких привычек - отсутствие дисциплины, пишет hackspirit.com. Недисциплинированным людям трудно быть последовательными и контролировать себя, поэтому им очень непросто достигать поставленных целей и выполнять обязанности.

Кроме того, продвижению в жизни может мешать страх критики. Неуспешные люди могут считать критику атакой на себя, а не тем инструментом, который позволит им добиться новых высот. Именно поэтому люди, которые боятся критики, избегают ситуаций, в которых она возможна и из-за этого теряют возможности для самосовершенствования.

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Часто неуспешные люди имеют еще и такую нехорошую привычку - сосредоточиться на проблемах, а не на том, как с ними справиться. Отрицательной для роста также является привычка окружать себя негативом - это могут быть как негативные люди, так и мысли.

Если человек перекладывает ответственность за свои неудачи на других - это также плохая черта характера, которая будет мешать двигаться вперед. Говорят, "кто не рискует - тот не пьет шампанского". В самом деле, избегание риска - это плохая привычка неуспешных людей.

Также неуспешные люди часто думают, что обладают достаточным количеством знаний, поэтому не хотят учиться чему-то новому или углублять свои знания. Если не цените самосовершенствование, то знайте, что это тоже негативная привычка, которая вас "тормозит".

Причиной отсутствия успеха может быть то, что человек не знает, куда должен двигаться дальше и просто дрейфует или скачет из одного в другое. Отсутствие четкого понимания цели - это очередная негативная привычка для продвижения. Постоянное откладывание дела - это точно очень мешает движению вперед. Кроме того, если вы сопротивляйтесь переменам, то точно не сможете добиться успеха.

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