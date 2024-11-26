Иметь какие-либо отношения с эмоционально незрелым человеком может быть сложно.

Эмоциональная зрелость – это важный навык для того, чтобы преуспевать в жизни. Его можно тренировать, и это непрерывный процесс, который требует самоанализа, готовности к росту, а иногда и столкновения с неудобной правдой о том, как вы реагируете на жизненные вызовы.

Но настоящий эмоциональный рост измеряется вашей способностью решать сложные проблемы, вести сложные разговоры и спокойно справляться со стрессом. О том, какие ошибки допускают эмоционально незрелые люди, и как можно распознать этих людей в своем окружении, издание Parade поговорило с психологом и ведущей подкастов доктором Кики Рэмси и психологом, спикером и писательницей, доктором Патрицией Диксон.

Что такое "эмоционально незрелый" человек?

По словам доктора Диксион, иногда люди путают термин "эмоциональная незрелость" с другими фразами, потому что думают, что все они означают одно и то же.

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"Важно различать эмоциональную недоступность и эмоциональную незрелость. Эмоциональная недоступность часто обусловлена жизненными обстоятельствами, тогда как эмоциональная незрелость коренится в отсутствии эмоциональной осведомленности и развития. Эмоционально незрелый человек – это тот, который пытается справиться с чувствами, связанными с определенными жизненными событиями, и обработать их", – объясняет психолог.

Однако когда им удается обработать эти чувства, такие люди, как правило, не имеют положительного взгляда на них. Они обрабатывают их в негативном ключе и не способны принять ответственность за свою роль в этом опыте. Причина в том, что они просто не понимают, что такое подотчетность и самосознание, говорит Рэмси.

Как распознать эмоциональную незрелость в человеке

По словам Кики Рэмси, людям часто трудно заметить признаки эмоциональной незрелости в человеке. В целом есть несколько "красных флажков", на которые стоит обратить внимание, чтобы понять, является ли кто-то эмоционально незрелым. Среди них – отсутствие желания брать на себя ответственность за свои поступки, привычка обвинять других во всем, что произошло в их жизни, и просить об услуге, не понимая, как это может повлиять на другого человека.

7 ошибок, которые часто совершают эмоционально незрелые люди: мнения психологов

1. Неумение хорошо общаться

Попытка обсудить что-то важное с эмоционально незрелым человеком может быть очень сложной. Именно поэтому их отношения часто недолгие.

"Эмоционально незрелый человек часто пытается понять собственные чувства и чувства других людей. Такой недостаток понимания может привести к путанице в собственных эмоциональных переживаниях и препятствовать эффективному общению. Когда человек не осознает, как его эмоции влияют на его поведение, это может создавать недоразумения в отношениях", – объясняет Патриция Диксон.

2. Чрезмерная назойливость и привязанность

Иногда эмоционально незрелые люди могут быть чрезмерно назойливыми. Они не любят давать пространство тем, с кем находятся в отношениях.

"Они легко привязываются к людям. Они могут стать чрезмерно привязанными, потому что не знают, как быть без этого человека", – говорит Рэмси.

3. Ригидное мышление

Эмоционально незрелого человека очень трудно заставить воспринимать любую другую точку зрения, кроме собственной. Такие люди склонны видеть вещи в черно-белых тонах, поэтому всегда считают, что правы. Поддерживать здоровые отношения в таких ситуациях очень трудно.

"Человек, который демонстрирует ригидное мышление, не способен рассматривать альтернативные точки зрения или адаптировать свои взгляды. Такая негибкость может привести к узкому пониманию ситуаций и усилению собственных эмоциональных переживаний, что затрудняет эффективное управление своими чувствами", – отмечает Диксон.

4. Плохая реакция на критику

Независимо от того, указываете ли вы на что-то причинно-следственное или прямо говорите эмоционально незрелому человеку о том, что он сделал неправильно, вы точно не получите должной реакции.

"Вы можете поделиться с ними чем-то, даже если это правда, а они все равно не примут этого. Из-за этого с ними трудно строить отношения, ведь вы не можете ничего им сказать", – добавляет Рэмси.

5. Эгоцентризм

Эмоционально незрелый человек часто демонстрирует эгоцентричное поведение, мало считаясь с чувствами и переживаниями других, рассказывает доктор Диксон. По ее словам, такая сосредоточенность на себе может "закрыть глаза" на эмоциональные потребности окружающих, что затрудняет формирование значимых связей.

6. Они легко раздражаются

Хотя расстраиваться в определенных ситуациях вполне естественно, эмоционально незрелый человек злится гораздо чаще, чем обычно.

"Эмоционально незрелый человек будет злиться по малейшим пустякам. Он не может регулировать свои эмоции", – объясняет Рэмси.

7. Неумение проявлять эмпатию

Иметь какие-либо отношения с эмоционально незрелым человеком может быть сложно. Причина заключается в том, что такие люди не способны общаться с людьми и сочувствовать им в определенных ситуациях.

"Они не способны сопереживать. Эмпатия предполагает распознавание и понимание эмоций других, а без этого человеку трудно установить связь на более глубоком уровне. Такая неосведомленность может привести к недоразумениям и неспособности поддержать других в трудную минуту", – констатирует Кики Рэмси.

Какие признаки имеют эмоционально зрелые люди

В отличие от эмоционально незрелых людей, эмоционально зрелые личности обладают способностью воспринимать, понимать и управлять собственными эмоциями. Кроме того, им присуще умение сопереживать другим.

Такие люди осознают собственную ответственность за свою жизнь и поступки. К тому же, они рассматривают препятствия на своем пути как возможности для развития и роста.

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