Британские эксперты из Bed Kingdom назвали 5 ранних признаков.

Постельные клопы могут доставить немалые хлопоты вашему дому и близким, если вовремя не поставить "крест" на их распространении и не заметить первые звоночки о том, что паразит уже обживается в вашей спальне.

На фоне эпопеи, которая началась в странах Западной Европы в связи с распространением клопов из Франции, эксперты британской сети Bed Kingdom привели 5 ранних признаков, которые помогут выявить эту "неприятность" вовремя, пишет Express.

Признаки того, что в вашем доме появились постельные клопы

Странный запах. Это один из самых ранних признаков наличия паразитов в вашей спальне. Затхлость может ощущаться в постели - на матрасе или постельном белье - в приятной среде для распространения паразитов. Этот запах будет преследовать вас, даже если условно вы не видите для этого причин и соблюдаете чистоту.

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В Bed Kingdom объясняют это явление тем, что когда клопы чувствуют угрозу, то начинают вырабатывать так называемые "тревожные" феромоны, которые имеют слабый запах малины, кинзы или миндаля.

"В тяжелых случаях распространения постельных клопов, этот запах будет смешиваться с запахом мертвых клопов и клеточных оболочек, и по итогу вы будете ощущать запах ржавчины", - говорят эксперты.

Наличие укусов на теле. Если утром вы просыпаетесь с красными укусами на коже, которые еще и к тому же чешутся - это повод задуматься, возможно ли, что в вашей постели завелись клопы. Эти паразиты обычно питаются ночью и любят "атаковать" руки и ноги человека. Это может проявляться как в виде единичных укусов, так и в виде наличия небольшого скопления воспалений. Обычно, несмотря на неприятности, вызванные такими "следов", они считаются безопасными для человека. Но есть и исключения, связанные с наличием аллергии. Поэтому, если у вас не просто пузырьки, которые чешутся, а сильный зуд, воспаление, лихорадка и тому подобное - срочно обращайтесь за помощью к врачу.

Пятна крови. В случае, если клопы все же наелись вашей крови, словно какие-то комары, они могут оставить после себя пятна на кровати. Во время сна человек может случайно раздавить паразита резким движением. В случае, если вы заметили кровавые пятна на одежде или постельном белье, проверьте, нет ли у вас каких-либо других ран на теле. Если все в порядке, вероятно, эти пятна возникли из-за клопов.

Яйца. Клопы, как и многие другие паразиты, делают кладки яиц в процессе размножения. Но эксперты предупреждают, что при обычных условиях их трудно заметить - длина яйца не превышает 1 мм, а сама кладка скорее напоминает маленькое рисовое зерно. Чтобы удостовериться, что в вашей кровати завелись клопы, можно наклеить за изголовьем кровати или к швам матраса клейкую подстилку. Она поможет заметить яйца.

Линька клопа. На разных этапах жизненного цикла клопы могут несколько раз линять и сбрасывать с себя "часть панциря". Остатки можно увидеть по желтым полупрозрачным следам в складках и щелях матрасов или даже в других местах, таких как трещины в стенах и мебели. Если вы видите что-то похожее, это повод серьезно взяться за уничтожение паразитов.

Специалисты говорят, что именно эти 5 ранних признаков помогут вовремя выявить наличие клопов в вашем доме. Если на них не обратить внимания, паразиты разведутся в таком количестве, что их присутствие станет более чем очевидным.

В Bed Kingdom советуют, чтобы превентивно избежать заражения, нужно следить за гигиеной в комнате: вовремя менять постельное белье, чистить одеяла, мягкую мебель, ковры и тому подобное. Желательно их стирать при высокой температуре. Также важно пылесосить матрас и зону изголовья кровати.

Как не завезти домой клопов на фоне распространения паразитов в Европе

В этом туристическом сезоне многих напугала "эпидемия" клопов, которая стала распространяться с запада Европы. Изначально эта беда возникла во Франции, но теперь соответствующей проблемой также озабочены Британия, Бельгия и другие страны-соседки Парижа.

Недавно британский эксперт по путешествиям Сьюзан Ригетти раскрыла, как убедиться, что клопов нет в вашем отеле. Также она дала совет, как уберечь свой чемодан, если паразиты уже живут в вашем номере.

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