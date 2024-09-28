Яйца-пашот являются одним из самых любимых способов насладиться яичницей. Кулинар Джон Канелл на своем Youtube-канале рассказал, как идеально приготовить такое яйцо, передает Express.
"Они такие вкусные. Этот липкий желток и идеальный белок... это трудно превзойти", - отмечает он.
Сначала Джон наполнил большую кастрюлю водой и поставил ее на средний огонь, после чего доводит до кипения.
"Пока вы используете свежие яйца и вода мягко кипит, а не бурно, как кипяток, у вас все будет хорошо", - продолжил кулинар.
Также Джон советует добавить столовую ложку уксуса, который свернет яичный белок и почти сварит его благодаря своей кислоте.
Пока кастрюля с водой закипает, нужно разбить яйцо и переложить его в небольшую миску. После чего уменьшите огонь "до едва заметного кипения" и добавьте столовую ложку уксуса, как только она закипит сильнее.
"Ложкой создайте вихрь воды. А теперь осторожно окуните яйцо прямо в центр. Оставьте яйцо вариться на три минуты, или пока белок не станет непрозрачным, более твердым и немного поддастся при легком нажатии ложкой", - добавил эксперт.
После того, как яйцо-пашот будет готово, вы можете достать его с помощью шумовки или обычного половника. По словам Джона, такой метод приготовления яиц-пашот является традиционным и идеально подходит для создания вкусной закуски.
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