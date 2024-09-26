По словам повара, блюдо получается пряное и насыщенное по вкусу.

Наступила осень, а потому большинство из нас ищет рецепты уютного ужина, чтобы согреться после долгого дня, и нет ничего лучше в этом, чем карри с курицей.

Рецепт курицы Джейми Оливера можно приготовить почти без усилий, поскольку для этого нужны простые ингредиенты, которые готовятся в одной сковороде.

"Сливочная, пряная, насыщенная - масляная курица - это лучшее блюдо для комфорта. И это так легко собрать", - поделился повар.

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Это согревающий ужин, который идеально подходит для тех, кто хочет съесть что-то сытное, что гарантированно насытит их после долгого дня. Для приготовления понадобятся:

курятина без кожицы - 300 г;

помидоры черри - 350 г;

чеснок - 4 зубчика;

чили - 2-3 шт;

имбирь;

масло кешью - 2 ст.л;

натуральный йогурт - 4 ст.л;

соль и перец;

смесь специй гарам масала - 1 ст.л.

Нарежьте чили ломтиками, удалите из них семена, а затем положите в большую сковороду на сильный огонь. Также добавьте в сковороду помидоры и готовьте, пока они не станут румяными. После этого снимите их и положите на доску.

Тем временем приготовьте маринад, очистив чеснок и имбирь, а затем натрите их в миску. Добавьте большую часть гарам масалы и одну столовую ложку йогурта, приправьте солью и перцем.

Нарежьте курицу на куски по сантиметру, сделав надрезы, и намажьте маринадом.

Поместите чили и помидоры обратно в сковороду вместе с кусочками курицы на среднем огне и добавьте половину столовой ложки оливкового масла. Готовьте в течение 10 минут, но не забудьте перевернуть. Снимите кожицу помидоров и нарежьте чили.

Выньте курицу из сковороды. Добавьте сливочное масло и влейте в кастрюлю 250 мл кипятка из чайника. Все перемешайте, чтобы собрать липкие кусочки на дне кастрюли. Продолжайте прогревать, пока соус не загустеет.

Верните кусочки курицы в сковороду и оставьте тушиться еще две минуты пока курица полностью не приготовится.

Снимите кастрюлю с огня и добавьте оставшийся йогурт. Приправьте по вкусу и подавайте.

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