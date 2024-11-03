Яичница является одним из самых классических и известных блюд на завтрак. На протяжении многих лет яичницу постоянно улучшали. Однако известный американский повар и писатель Алтон Браун рекомендует добавить к блюду майонез, чтобы она стала еще более сливочной, пишет Chowhound.
По его словам, для этого вам нужна лишь одна чайная ложка майонеза. Благодаря этому совету, ваш завтрак будет еще вкуснее.
В книге Брауна, откуда и был взят рецепт этой яичницы, говорится о том, что яичница и майонез являются фактически эмульгированными продуктами, поэтому такая текстура соуса еще больше подходит для блюда.
"Будьте уверены, использование майонеза никоим образом не повлияет на вкус яичницы. Количество используемого майонеза очень мало, а тот факт, что майонез сделан из яиц, означает, что он легко смешается со вкусом яичницы", - добавили в Chowhound.
Для этого смешайте 1 чайную ложку майонеза с 1 чайной ложкой воды и добавьте их к яйцам перед приготовлением. Таким образом ваша яичница будет более кремовой.
В издании подчеркнули, если вы начнете добавлять майонез в яичницу, то уже не сможете готовить ее по обычному рецепту.
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