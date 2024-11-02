Выпекание займет у вас до 10 минут.

Рецепты булочек обычно требуют много времени и ингредиентов, однако это не обязательное условие. Гуру выпечки - Сандра из гастрономического блога Heavenly Home Cooking поделилась простым рецептом.

"Эти булочки из трех ингредиентов чрезвычайно легкие. Как указано в названии, они требуют только три простых ингредиента, используют одну миску и выпекаются за 10 минут или меньше. Если вам хочется булочек, но у вас нет много времени, это ваш рецепт. Они замечательные на вкус сами по себе, но по желанию их можно заправить вареньем или сыром. Быстро, легко и вкусно", - отметила она.

Для приготовления вам понадобятся:

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мука - 375 г;

разрыхлитель - 0,5 ч.л;

сахар - 67 г;

жирные сливки - 357 г.

Для начала хорошо разогрейте духовку - 220C /200C с вентилятором/ марка газа 7. Противень выстелите пергаментом.

Смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Туда добавьте сливки и вымесите крутое тесто. При необходимости можно долить еще немного сливок.

Раскатайте тесто в пласт толщиной до 1,5 см. Нарежьте тесто на кружочки. Переложите их на противень и выпекайте 8-10 минут до румяного цвета.

Следите за булочками, поскольку чрезмерное выпекание может сделать их слишком сухими. Выньте их из духовки и дайте остыть несколько минут. Подавать лучше всего теплым с маслом и вареньем по желанию.

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