Секретный ингредиент, скорей всего, есть у вас на хозяйстве.

С приближением холодов мы начинаем думать об удобной еде, чтобы согреться в течение зимы. Едва ли не основным блюдом становится картофель. Пюре, запеченный, вареный или жареный, есть что-то в картофеле, смазанном сливочным маслом, или идеально приправленном картофеле, который согревает нас и заставляет чувствовать себя уютно, пишет Allrecipies.

Шеф-повар Джон Митцевич поделился с изданием рецептом хрустящей жареной картошки. По его словам, секретным ингредиентом является пищевая сода.

Так, кулинар добавляет пищевую соду в воду перед кипячением, чтобы повысить рН-баланс. Это помогает быстро расщепить пектин, или естественный клеточный "клей", который удерживает овощи вместе и создает больше крахмалистой суспензии.

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Кулинар предлагает довести до кипения 6 стаканов воды с двумя чайными ложками соли и 1/2 чайной ложки пищевой соды. После того, как Джон отваривает картофель, он бросает его в смесь масла и специй перед тем, как бросить его в разогретую до примерно 230 С духовку. Через 45-60 минут вы получите чрезвычайно хрустящий жареный картофель.

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