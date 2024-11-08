Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

Есть простой рецепт тостов с нутеллой, который легко можно приготовить дома.

Рецептом поделилась блогер Food Dolls в TikTok. Для приготовления вкусности понадобится всего несколько ингредиентов - нутелла, тостовый хлеб, яйца, молоко, корица и сахар.

Сначала нужно намазать один ломтик хлеба нутеллой, а потом положить не него второй кусочек хлеба. После этого разрежьте тост на три части.

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Взбейте яйца с молоком, окуните туда кусочки тостов и посл "процедуры" уложите их в чашу аэрогриля.

Простой рецепт с нутеллой - как готовить тосты

Выставьте температуру 180 градусов и готовьте блюдо приблизительно 5-8 минут. Тосты должны приобрести золотистую корочку.

Пока они готовятся, смешайте корицу с сахаром, а потом в этой смеси вываляйте горячие тосты.

Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой и полить каким-то сиропом.

На этот рецепт обратила внимание журналистка Parade Энджел Олбринг:

"Я уже могу сказать, что это будет любимым угощением в моем доме".

Интересный рецепт - что уже сообщалось

Ранее УНИАН узнал, как приготовить тост с сыром и джемом вкусно. Для приготовления этого блюда понадобятся тостовый хлеб, сливочный сыр, немного несоленого масла и черничный джем (можно использовать другой).

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