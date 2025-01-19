С такими синнабонами справится даже кулинар-новичок.

Булочки с корицей, или синнабоны – популярный и очень вкусный десерт, однако приготовить его с нуля не так то просто, поскольку требуется очень долго вымешивать тесто. В то же время, если вам неохота заморачиваться, а домашних синнабонов все-таки хочется, то Express предлагает альтернативный "максимально простой рецепт". Благодаря одной простой замене с такими синнабонами справится даже кулинар-новичок.

Так, рецепт, опубликованный BBC Good Food, предполагает использование для синнабонов готового теста для круассанов. Для приготовления партии из 18 маленьких булочек вам понадобится всего 4 ингредиента, не считая глазури.

Ингредиенты для синнабонов

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250 г готового теста для круассанов

30 г несоленого сливочного масла

2 ч. л. корицы

Шесть ст. ложек светло-коричневого сахара

Для белой глазури

240 г сахара для глазури

Две столовые ложки растопленного сливочного масла

Две чайные ложки ванильного экстракта

Четыре столовые ложки молока

Метод приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180C/ Газ 4, затем выстелите 23-сантиметровую форму для торта квадратом пергамента для выпечки так, чтобы углы торчали вверх. Это необходимо для того, чтобы легко вынуть булочки после приготовления.

Затем извлеките тесто для круассанов из упаковки и разложите его на чистой сухой рабочей поверхности. Острым ножом разрежьте тесто на три части. Разделите масло на четыре части и три порции распределите по каждому куску теста.

Далее смешайте в миске корицу и сахар. На каждый из прямоугольников теста посыпьте две-три чайные ложки сахарной смеси, а затем сверните тесто в рулет.

Когда у вас получится три рулета, разрежьте каждый пополам, а затем каждую половину на три части. Чтобы сделать булочки побольше, разрежьте половины рулета на одну или две части.

Уложите рулеты в форму двумя кругами - между ними должно оставаться достаточно места, чтобы они поднялись и расправились. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15 минут или пока рулеты хорошо не поднимутся и не пропекутся насквозь.

Тем временем нагрейте оставшийся сахар и смешайте его с оставшимся маслом, чтобы получилась густая карамель. Когда рулеты будут готовы, полейте их карамелью. В качестве альтернативы приготовьте белую глазурь сахарную пудру, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт и молоко соедините в миске и перемешайте до однородности, а затем полейте теплые рулеты, предварительно разделив их на порционные кусочки.

Ранее УНИАН публиковал рецепт шоколадного торта из трех ингредиентов, который готовится всего 13 минут.

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