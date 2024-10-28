По словам шеф-повара, такое блюдо можно приготовить в мультиварке.

Сате может быть не просто курицей на палочке, это блюдо можно приготовить по-другому, которое точно понравится вашим друзьям-вегетарианцам. Шеф-повар Поппи О'Тул советует подавать блюдо с белым рисом, а сверху добавить подсоленного арахиса, если хотите получить дополнительный хруст, пишет The Independent.

"Я люблю хорошие орехи. Арахис в этом блюде создает вкусный пикантный карри, который доказывает, что сатай - это не просто курица на палочке. Приготовьте его для своих друзей-вегетарианцев, и мясоеды тоже не будут жаловаться", - отметила она.

Ингредиенты для арахисового карри сате

1 кубик овощного бульона,

200 мл кипятка,

2 шт. батата, почищенные и нарезанные кубиками,

3 зубчика чеснока,

1 лайм, натертый цедрой и выжатый сок,

1 банка нута 400 г, отцеженная,

400 мл жирного кокосового молока,

150 г арахисового масла,

2 ст.л. жидкого меда,

2 ст.л. темного соевого соуса,

2 ч.л. мягкого порошка карри,

пол чайной ложки молотой куркумы,

150 г листовой капусты, удалить стебли и нарезать кусочками;

соль и черный перец.

Для подачи

кусочек имбиря размером с большой палец, очищенный и нарезанный соломкой;

4 зеленые луковицы, нарезанные;

горсть кориандра, измельченные листья;

перец чили, несколько нарезанных кусочков.

Способ приготовления

Сначала нужно растворить кубик овощного бульона в кипящей воде. Затем добавьте его в чашу мультиварки к остальным продуктам, кроме капусты. Добавьте одну чайную ложку соли и большое количество перца, после чего перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на высоком уровне в течение 2-3 часов или на низком в течение 6 часов, пока батат не станет полностью мягким. Когда на таймере останется 15 минут, добавьте капусту.

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Когда карри будет готово, попробуйте его на вкус. Если вы любите более жидкий карри, то добавьте больше бульона для желаемой консистенции. Добавьте карри к сваренному рису и посыпьте имбирем, зеленым луком, кориандром и перцем чили.

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