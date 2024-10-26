Однако такая паста будет готовиться дольше, чем на обычной сковороде.

Мишленовский шеф-повар Поппи О'Тул поделилась рецептом вкусной пасты, которая точно всем понравится. Для приготовления пасты с куриным песто она использует мультиварку, пишет The Independent.

Ингредиенты на 4 порции:

2 куриные грудки без кожи и костей;

100 мл сухого белого вина (или используйте куриный бульон);

100 г пармезана, натертого на терке, и кожура пармезана, если она у вас есть, плюс дополнительно для завершения;

70 г поджаренных кедровых орехов;

1 шарик моцареллы весом 200 г, разорванный на кусочки;

3 измельченных зубчика чеснока;

2 ст.л. жирного сливочного сыра;

100 г базилика, плюс дополнительные листочки для подачи;

выжатый лимонный сок;

500 мл горячего куриного бульона;

300 г макаронных изделий ригатони;

горсть помидоров черри, разрезанных пополам;

3 ст.л. оливкового масла;

соль и черный перец.

Способ приготовления

Сначала посолите и поперчите куриные грудки. Положите их в чашу мультиварки вместе с вином или бульоном, пармезаном, кедровыми орехами, моцареллой, чесноком и сливочным соусом. Еще раз хорошо приправьте все, накройте крышкой и готовьте на высоком уровне в течение двух-трех часов или на низком уровне в течение шести-семи часов. Когда курица будет готова, выньте ее из мультиварки.

После этого добавьте базилик, лимонный сок и горячий куриный бульон в мультиварку и взбейте с помощью ручного блендера. Добавьте макароны, перемешайте, накройте крышкой и варите на высоком уровне от 40 минут до часа, пока макароны не будут мягкими. Одновременно разделите куриные грудки, чтобы измельчить их.

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Когда макароны сварятся, положите курицу обратно в мультиварку, добавьте помидоры черри, полейте оливковым маслом и еще раз немного посыпьте тертым пармезаном. Подавайте к столу сразу же.

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