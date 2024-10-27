Для приготовления этого торта вам понадобится немного ингредиентов.

В сети можно встретить множество рецептов шоколадных тортов, однако некоторым из них не хватает насыщенного шоколадного вкуса. В то же время бисквитный торт от кулинарной писательницы и телеведущей Мэри Берри имеет именно такой вкус, пишет Express.

"Сделайте день рождения особенным, приготовив самый шоколадный из шоколадных бисквитов от Мэри Берри. Его очень легко печь, и он покрыт насыщенным ганашем из темного шоколада", - говорится в примечаниях к рецепту.

Ингредиенты для торта

50 г какао-порошка;

шесть столовых ложек кипятка;

три куриных яйца;

четыре столовые ложки молока;

175 г муки высшего сорта;

одна чайная ложка разрыхлителя;

100 г разрыхлителя для выпечки;

300 г сахарной пудры.

Ингредиенты для глазури

150 г черного шоколада;

150 мл двойных сливок;

три столовые ложки абрикосового джема.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180 °C, смажьте маслом и выстелите формы для коржей бумагой для выпечки. После чего положите какао-порошок в большую миску с кипятком и хорошо перемешайте, чтобы образовалась паста.

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Добавьте остальные ингредиенты и снова взбейте до однородной массы. Затем распределите тесто по формам и выпекайте около 20-25 минут.

В то же время для глазури и начинки вам нужно добавить шоколад и сливки в миску и приготовить их на паровой бане в течение 10 минут или до полного расплавления.

После чего отставьте в сторону и оставьте остывать. Когда коржи будут готовы, достаньте их из духовки и дайте им остыть в формах в течение 10 минут.

Во время украшения, намажьте верхушки каждого коржа абрикосовым джемом, затем залейте их половиной глазури, а остальное выложите сверху.

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