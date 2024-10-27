В сети можно встретить множество рецептов шоколадных тортов, однако некоторым из них не хватает насыщенного шоколадного вкуса. В то же время бисквитный торт от кулинарной писательницы и телеведущей Мэри Берри имеет именно такой вкус, пишет Express.
"Сделайте день рождения особенным, приготовив самый шоколадный из шоколадных бисквитов от Мэри Берри. Его очень легко печь, и он покрыт насыщенным ганашем из темного шоколада", - говорится в примечаниях к рецепту.
Ингредиенты для торта
- 50 г какао-порошка;
- шесть столовых ложек кипятка;
- три куриных яйца;
- четыре столовые ложки молока;
- 175 г муки высшего сорта;
- одна чайная ложка разрыхлителя;
- 100 г разрыхлителя для выпечки;
- 300 г сахарной пудры.
Ингредиенты для глазури
- 150 г черного шоколада;
- 150 мл двойных сливок;
- три столовые ложки абрикосового джема.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 180 °C, смажьте маслом и выстелите формы для коржей бумагой для выпечки. После чего положите какао-порошок в большую миску с кипятком и хорошо перемешайте, чтобы образовалась паста.
Добавьте остальные ингредиенты и снова взбейте до однородной массы. Затем распределите тесто по формам и выпекайте около 20-25 минут.
В то же время для глазури и начинки вам нужно добавить шоколад и сливки в миску и приготовить их на паровой бане в течение 10 минут или до полного расплавления.
После чего отставьте в сторону и оставьте остывать. Когда коржи будут готовы, достаньте их из духовки и дайте им остыть в формах в течение 10 минут.
Во время украшения, намажьте верхушки каждого коржа абрикосовым джемом, затем залейте их половиной глазури, а остальное выложите сверху.
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