Это классический вариант карамели, которую можно хранить до недели.

Магазинная карамель может быть полна консервантов, однако ее легко приготовить у себя дома из нескольких простых ингредиентов, большинство из которых уже есть в вашем шкафу.

Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи поделился своим десятиминутным рецептом, который на BBC Good Food получил много пятизвездочных оценок. По словам кулинара, это классический вариант карамели. Она прекрасно подойдет для поливания десертов, мороженого или добавления в кофе.

Для приготовления понадобятся:

Видео дня

сахар - 250 г;

жирные сливки - 142 сливки;

сливочное масло - 50 г.

Насыпьте сахар в сковороду с толстым дном, добавьте четыре столовые ложки воды и поставьте емкость на средний огонь.

Когда сахар растворится, увеличьте огонь и готовьте в течение четырех-пяти минут, пока смесь не станет темно-золотистого цвета. Аромат будет напоминать поджаренные орехи. Если у вас есть сахарный термометр, он должен достигать примерно 170C. Важно не передержать.

Снимите сковороду с огня, осторожно вмешайте сливки и масло. Стоит пользоваться защитными перчатками, чтобы не обжечься паром. Когда карамель остынет, перелейте ее в плотную бутылку.

Если хранить в холодильнике, она может застыть, однако ее легко снова сделать жидкой, подогрев в микроволновой печи или на плите. Эту карамель, можно хранить в баночке в холодильнике до недели.

Чтобы отмыть карамель из посуды, добавьте в нее воду и подогрейте - это поможет растворить сахар.

Что еще интересного можно приготовить

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить песочное печенье из трех ингредиентов.

Куриный пирог является отличным вариантом ленивого обеда или ужина. Рецепт от звездного шеф-повара Джейми Оливера позволяет быстро приготовить угощение для всей семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: