Из указанного количества ингредиентов получается 20-24 единиц печенья.

Печенье из песочного теста - это базовое лакомство. Его можно украшать, разнообразить специями и наслаждаться хрустящим десертом.

По рецепту BBC Good Food, который имеет более 500 пятизвездочных оценок, можно приготовить печенье всего из трех ингредиентов.

"Попробуйте приготовить это легкое, сдобное песочное печенье во время вечерней активности с детьми. Этот рецепт также хорошо получается с шоколадной стружкой или апельсиновой цедрой, добавленной в песочное тесто", - говорится в примечаниях.

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Из указанного количества ингредиентов получается тесто для 20-24 шт. печенья. Для приготовления потребуются:

сливочное масло - 125 г;

сахарная пудра - 55 г + дополнительно для посыпки;

мука - 180 г.

Разогрейте духовку до 190C или 170C с вентилятором. Положите на противень пергамент и смажьте маслом.

Взбейте вместе масло и сахар до однородности, а затем добавьте муку. Раскатайте тесто в пласт толщиной не более сантиметра. Нарежьте его кружочками, или любой произвольной формы. Выложите на противень, посыпьте сахарной пудрой и поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы масло застыло. Затем выпекайте в духовке 15-20 мин до бледно-золотистого цвета.

Отложите охлаждаться на решетке перед тем, как посыпать еще немного пудры, если хотите.

Что еще можно быстро приготовить

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