Для этого блюда нужно приготовить начинку и приобрести слоеное тесто.

Куриный пирог является отличным вариантом ленивого обеда или ужина. Рецепт от звездного шеф-повара Джейми Оливера позволяет быстро приготовить угощение для всей семьи.

Как пишет Ехргеѕѕ, этот рецепт дебютировал в книге повара "5 ингредиентов". По его словам, этот пирог "быстрый и легкий" в приготовлении - на это уйдет всего 30 минут. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

слоеное тесто - 375 г;

лук - 2 шт;

куриные бедра без кожи и костей - 600 г;

грибы - 350 г;

зелень - 30 г.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Теперь приготовим начинку. Обжарьте мелко порезанный лук на растительном масле.

Видео дня

Две трети бедер крупно нарежьте, остальные - мелко и добавьте к луковой сковороде. Готовьте шесть минут или до золотистого цвета, периодически помешивая.

Грибы нарежьте и обжарьте на сухой сковороде до золотистости, пересыпьте к курице, добавьте зелень и перемешайте.

Снимите сковороду с огня, добавьте щепотку морской соли и черного перца, одну столовую ложку красного винного уксуса и 150 мл воды.

Тесто раскатайте так, чтобы оно было на 2 см больше формы. Выложите начинку, а мучной пласт выложите сверху. Лопаткой подверните немного края. Ножом надрежьте тесто посередине, чтобы выходил пар. Смажьте маслом и выпекайте до готовности.

Что приготовить на ужин

Приготовление еды для семьи может быть тяжелой работой и занимать много времени. Поэтому очень важно иметь в своем арсенале быстрые и питательные блюда. Шеф-повар Джейми Оливер создал рецепт простой пасты с сосисками.

УНИАН рассказывал, как приготовить запеченный картофель с курицей.

Вас также могут заинтересовать новости: