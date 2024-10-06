Яблочный крамбл - классический десерт, который идеально подходит для того, чтобы согреться в осенний день, однако есть простой способ превратить его в чизкейк, сделав еще вкуснее. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основательница Mmatilda Bakes, поделилась с изданием Express простым рецептом чизкейка с хрустящим яблочным крамблом.
"Этот чизкейк - идеальное осеннее угощение, потому что в нем собраны все классические осенние ароматы - яблоки, корица и карамель", - рассказала она.
Ингредиенты:
Для приготовления основы для чизкейка:
- 180 г измельченного печенья
- 6 столовых ложек растопленного несоленого сливочного масла
- 50 г сахарного песка
Для начинки:
- 330 г сливочного сыра (комнатной температуры)
- 100 г коричневого сахара
- Одно яйцо (комнатной температуры)
- Три столовые ложки сметаны
- Полторы чайные ложки ванильного экстракта
Для яблочного крамбла:
- 3 ст. л. (24 г) муки
- 1/3 стакана (28 г) подсушенных в духовке овсяных хлопьев
- 3 ст. л. (40 г) коричневого сахара
- 2 ст. л. (28 г) несоленого масла (холодного и нарезанного кубиками)
- Одно зеленое яблоко (очищенное, нарезанное кубиками)
- Два красных яблока (очищенные, нарезанные кубиками)
- Одна чайная ложка лимонного сока
- Одна и четверть чайной ложки корицы
Для карамели (по желанию):
- 200 г сахара
- 120 мл жирных сливок
- 85 г несоленого сливочного масла (комнатной температуры)
- Четверть чайной ложки морской соли
Способ приготовления.
Основа для чизкейка:
- Разогрейте духовку до 180C. Измельчите печенье в мелкую крошку с помощью кухонного комбайна.
- Смешайте с сахаром и растопленным сливочным маслом, затем аккуратно выложите бисквитную основу в форму для торта и выпекайте в духовке 10 минут.
Приготовьте яблочную крошку для начинки:
- Смешайте овсяные хлопья, коричневый сахар, корицу и муку, добавьте холодное сливочное масло и разомните. Затем уберите крошку в холодильник до тех пор, пока не понадобится ее использовать.
- Очистите и нарежьте яблоки в небольшую миску, сбрызните лимонным соком и посыпьте корицей. Отложите пока в сторону.
Если вы хотите приготовить домашнюю карамель:
- Растопите сахар в небольшой кастрюле на медленном огне.
- Дайте ему полностью растаять, и как только последний кусочек сахара расплавится, сразу же снимите с огня и интенсивно перемешайте, прежде чем добавить сливочное масло.
- Как только масло растопится, добавьте сливки и морскую соль, затем оставьте на 30 минут остывать на столе, а затем поместите в холодильник.
Приготовьте начинку для чизкейка:
- Самая важная часть - убедиться, что сливочный сыр и яйцо комнатной температуры, чтобы начинка получилась гладкой.
- Поместите сметану и сливочный сыр в миску, затем взбейте до получения гладкой кремообразной массы. Затем медленно добавьте коричневый сахар, ванильный экстракт и яйцо, пока все не соединится.
Соберите ваш пирог
- Вылейте начинку для чизкейка в слегка теплую основу для чизкейка, затем посыпьте яблоками и крошкой.
- Полейте карамельным соусом, если вы его приготовили.
- Поместите выпечку в духовку и выпекайте при 160C в течение 45 минут, затем охладите в холодильнике не менее двух часов.
- Теперь ваш аппетитный чизкейк с яблочной крошкой готов к употреблению.
Ранее мы рассказывали, как легко приготовить десерт крем-брюле всего из 5 ингредиентов.