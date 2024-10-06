Он сочетает в себе классические осенние вкусы / Коллаж УНИАН, скриншоты

Яблочный крамбл - классический десерт, который идеально подходит для того, чтобы согреться в осенний день, однако есть простой способ превратить его в чизкейк, сделав еще вкуснее. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основательница Mmatilda Bakes, поделилась с изданием Express простым рецептом чизкейка с хрустящим яблочным крамблом.

"Этот чизкейк - идеальное осеннее угощение, потому что в нем собраны все классические осенние ароматы - яблоки, корица и карамель", - рассказала она.

Ингредиенты:

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Для приготовления основы для чизкейка:

  • 180 г измельченного печенья
  • 6 столовых ложек растопленного несоленого сливочного масла
  • 50 г сахарного песка

Для начинки:

  • 330 г сливочного сыра (комнатной температуры)
  • 100 г коричневого сахара
  • Одно яйцо (комнатной температуры)
  • Три столовые ложки сметаны
  • Полторы чайные ложки ванильного экстракта

Для яблочного крамбла:

  • 3 ст. л. (24 г) муки
  • 1/3 стакана (28 г) подсушенных в духовке овсяных хлопьев
  • 3 ст. л. (40 г) коричневого сахара
  • 2 ст. л. (28 г) несоленого масла (холодного и нарезанного кубиками)
  • Одно зеленое яблоко (очищенное, нарезанное кубиками)
  • Два красных яблока (очищенные, нарезанные кубиками)
  • Одна чайная ложка лимонного сока
  • Одна и четверть чайной ложки корицы

Для карамели (по желанию):

  • 200 г сахара
  • 120 мл жирных сливок
  • 85 г несоленого сливочного масла (комнатной температуры)
  • Четверть чайной ложки морской соли

Способ приготовления.

Основа для чизкейка: 

  1. Разогрейте духовку до 180C. Измельчите печенье в мелкую крошку с помощью кухонного комбайна.
  2. Смешайте с сахаром и растопленным сливочным маслом, затем аккуратно выложите бисквитную основу в форму для торта и выпекайте в духовке 10 минут.

Приготовьте яблочную крошку для начинки:

  1. Смешайте овсяные хлопья, коричневый сахар, корицу и муку, добавьте холодное сливочное масло и разомните. Затем уберите крошку в холодильник до тех пор, пока не понадобится ее использовать.
  2. Очистите и нарежьте яблоки в небольшую миску, сбрызните лимонным соком и посыпьте корицей. Отложите пока в сторону.

Если вы хотите приготовить домашнюю карамель:

  1. Растопите сахар в небольшой кастрюле на медленном огне.
  2. Дайте ему полностью растаять, и как только последний кусочек сахара расплавится, сразу же снимите с огня и интенсивно перемешайте, прежде чем добавить сливочное масло.
  3. Как только масло растопится, добавьте сливки и морскую соль, затем оставьте на 30 минут остывать на столе, а затем поместите в холодильник.

Приготовьте начинку для чизкейка:

  1. Самая важная часть - убедиться, что сливочный сыр и яйцо комнатной температуры, чтобы начинка получилась гладкой.
  2. Поместите сметану и сливочный сыр в миску, затем взбейте до получения гладкой кремообразной массы. Затем медленно добавьте коричневый сахар, ванильный экстракт и яйцо, пока все не соединится.

Соберите ваш пирог

  1. Вылейте начинку для чизкейка в слегка теплую основу для чизкейка, затем посыпьте яблоками и крошкой.
  2. Полейте карамельным соусом, если вы его приготовили.
  3. Поместите выпечку в духовку и выпекайте при 160C в течение 45 минут, затем охладите в холодильнике не менее двух часов.
  4. Теперь ваш аппетитный чизкейк с яблочной крошкой готов к употреблению.

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