Этот десерт сочетает в себе нежный сливочный вкус чизкейка и хрустящую яблочную корочку.

Яблочный крамбл - классический десерт, который идеально подходит для того, чтобы согреться в осенний день, однако есть простой способ превратить его в чизкейк, сделав еще вкуснее. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основательница Mmatilda Bakes, поделилась с изданием Express простым рецептом чизкейка с хрустящим яблочным крамблом.

"Этот чизкейк - идеальное осеннее угощение, потому что в нем собраны все классические осенние ароматы - яблоки, корица и карамель", - рассказала она.

Ингредиенты:

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Для приготовления основы для чизкейка:

180 г измельченного печенья

6 столовых ложек растопленного несоленого сливочного масла

50 г сахарного песка

Для начинки:

330 г сливочного сыра (комнатной температуры)

100 г коричневого сахара

Одно яйцо (комнатной температуры)

Три столовые ложки сметаны

Полторы чайные ложки ванильного экстракта

Для яблочного крамбла:

3 ст. л. (24 г) муки

1/3 стакана (28 г) подсушенных в духовке овсяных хлопьев

3 ст. л. (40 г) коричневого сахара

2 ст. л. (28 г) несоленого масла (холодного и нарезанного кубиками)

Одно зеленое яблоко (очищенное, нарезанное кубиками)

Два красных яблока (очищенные, нарезанные кубиками)

Одна чайная ложка лимонного сока

Одна и четверть чайной ложки корицы

Для карамели (по желанию):

200 г сахара

120 мл жирных сливок

85 г несоленого сливочного масла (комнатной температуры)

Четверть чайной ложки морской соли

Способ приготовления.

Основа для чизкейка:

Разогрейте духовку до 180C. Измельчите печенье в мелкую крошку с помощью кухонного комбайна. Смешайте с сахаром и растопленным сливочным маслом, затем аккуратно выложите бисквитную основу в форму для торта и выпекайте в духовке 10 минут.

Приготовьте яблочную крошку для начинки:

Смешайте овсяные хлопья, коричневый сахар, корицу и муку, добавьте холодное сливочное масло и разомните. Затем уберите крошку в холодильник до тех пор, пока не понадобится ее использовать. Очистите и нарежьте яблоки в небольшую миску, сбрызните лимонным соком и посыпьте корицей. Отложите пока в сторону.

Если вы хотите приготовить домашнюю карамель:

Растопите сахар в небольшой кастрюле на медленном огне. Дайте ему полностью растаять, и как только последний кусочек сахара расплавится, сразу же снимите с огня и интенсивно перемешайте, прежде чем добавить сливочное масло. Как только масло растопится, добавьте сливки и морскую соль, затем оставьте на 30 минут остывать на столе, а затем поместите в холодильник.

Приготовьте начинку для чизкейка:

Самая важная часть - убедиться, что сливочный сыр и яйцо комнатной температуры, чтобы начинка получилась гладкой. Поместите сметану и сливочный сыр в миску, затем взбейте до получения гладкой кремообразной массы. Затем медленно добавьте коричневый сахар, ванильный экстракт и яйцо, пока все не соединится.

Соберите ваш пирог

Вылейте начинку для чизкейка в слегка теплую основу для чизкейка, затем посыпьте яблоками и крошкой. Полейте карамельным соусом, если вы его приготовили. Поместите выпечку в духовку и выпекайте при 160C в течение 45 минут, затем охладите в холодильнике не менее двух часов. Теперь ваш аппетитный чизкейк с яблочной крошкой готов к употреблению.

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