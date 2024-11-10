По словам эксперта, для стирки носков вам понадобится всего одно натуральное средство.

Носки являются вещью, которая быстро пачкается и теряет свой блеск, однако есть способ вернуть им лучший вид благодаря одному натуральному средству. Поэтому эксперт по уборке Линси Кромби рассказала, как правильно стирать носки без использования агрессивных средств, таких как отбеливатель, пишет Express.

По ее словам, для стирки носков вам понадобится пищевая сода, которая точно должна быть у вас на кухне.

Линси в своем Instagram опубликовала видео, где показала, как ей удалось постирать очень грязные носки своего сына. Сначала она залила их водой с мыльным средством и добавила немного соды. После чего достала мини-стиральную доску, чтобы отстирать носки.

"Люблю свою доску для стирки, она идеальна для ручной стирки, олдскульная уборка в лучшем виде", - отметила эксперт.

Если у вас нет стиральной доски, это тоже не проблема. Вы можете замочить носки в миске с пищевой содой на 30 минут, а затем бросить их в стиральную машину, результат будет точно таким же.

Такой совет Линси поразил многих ее подписчиков, в частности они писали такие комментарии:

"Мне нравится ваша маленькая стиральная доска, и носки стали такими белыми!"

"Ого, белые как снег. Имеют новый вид!"

"Какая умная идея, это меняет правила игры для меня, поскольку белые носки - это проклятие моего существования... спасибо, Линси!"

Другие советы по стирке

Ранее эксперты рассказали, как легко отстирать белое постельное белье. По их словам, для этого вам понадобится лимонный сок, который является натуральной альтернативой, прекрасно подходящей для сохранения белья белоснежным и свежим.

Также специалисты объяснили, почему после стирки на одежде появляются белые пятна. Они отметили, что пятна могут появиться из-за красителей других вещей, которые были в стиральной машине. Еще одной причиной может быть слишком много отбеливателя, который вы добавили в стирку.

Вас также могут заинтересовать новости: