Эксперт назвал лучший способ стирать белые носки так, чтобы "они были максимально чистыми".

Эксперт из Socks Kick Барис Атмака посоветовал эффективный лайфхак, как всего за 15 минут "заставить" белые носки выглядеть как новые без использования отбеливателя, пишет express.co.uk.

Это натуральное средство не только будет поддерживать носки в чистоте, но и обеспечит продление их срока службы.

По словам специалиста, лучший способ стирать белые носки так, чтобы "они были максимально чистыми", - это использовать лимонный сок:

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"Отбеливающие свойства лимона делают их популярными в использовании с бытовыми чистящими средствами, а также со стиральными порошками. Замачивание носков в лимонном соке перед стиркой - это распространенный метод чистки".

Отмечается, что химические пятновыводители очень агрессивны к ткани и могут привести к износу или пожелтению, а лимонный сок - "бережное" натуральное средство, которое при этом очень эффективно удаляет пятна.

Как постирать белые носки в домашних условиях - лайфхак

Чтобы вернуть своим белым носкам привлекательный вид, попробуйте следующий метод:

выверните носки наизнанку и поместите их в таз с теплой водой;

добавьте три столовые ложки лимонного сока на каждый литр воды;

оставьте носки замачиваться как минимум на 15 минут (для особо сложных пятен понадобится больше времени);

поместите носки в стиральную машину и включите обычный цикл стирки.

После стирки повесьте носки сушиться, желательно на улице на солнце, так они будут максимально свежими.

В том случае, если остались какие-либо пятна, попробуйте использовать лимонную кислоту, а не сок.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 видов вещей, которые никогда нельзя стирать в холодной воде.

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