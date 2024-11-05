Если после стирки на вашей одежде остаются белые пятна, скорее всего, вы допускаете одну ошибку. Такая проблема является распространенной, а загадочные пятна и следы могут появляться на белье по многим причинам, пишет Mirror.
По словам экспертов, пятна могут появиться из-за красителей других вещей, которые тоже были в стиральной машине, или же вы использовали отбеливатель, которого оказалось слишком много для стирки.
Однако если эти варианты не подходят, а на белье все равно остаются пятна, то причина может быть очень простой, а именно как вы стираете одежду.
"Дело в том, что это происходит не со всеми вещами! Одежда выйдет из стиральной машины чистой, и на некоторых вещах появятся эти пятна, а на некоторых - нет. Основными жертвами являются джинсы, брюки и некоторые платья (не все). С большинством наших топов и футболок все в порядке", - рассказал один из пользователей в соцсети Reddit.
Как оказалось, те белые пятна на одежде в основном появляются из-за использования слишком большого количества стирального порошка.
"Похоже на то, что вы используете слишком много стирального средства, поэтому одежда не выполаскивается должным образом, а стиральное средство не может раствориться в количестве воды, предусмотренной циклом стирки. Когда средство плохо растворяется, оно имеет тенденцию прилипать и накапливаться на более "грубых" тканях. Просто постирайте загрязненную одежду на обычном цикле и будьте очень осторожны с моющим средством", - предупредил один из пользователей сети.
Другой человек также добавил:
"Используйте меньше стирального средства, максимум 1-2 столовые ложки на одну загрузку".
В Mirror подчеркнули, что количество стирального средства зависит от размера стиральной машины и объема загрузки. В частности эксперты рекомендуют заливать примерно 35 мл жидкого стирального средства для машин весом 4-5 кг, 55 мл для машин весом 6-8 кг и 70 мл для машин, которые могут поместить более 9 кг.
Другие советы по стирке
Ранее эксперты рассказали, как правильно стирать вещи из кашемира. По их словам, лучшим способом очистить такую одежду является ручная стирка. Однако в таком процессе есть несколько этапов, поэтому ни один из них нельзя пропускать.
Также эксперты поделились советами, как правильно стирать перьевые подушки. В частности они рекомендуют стирать такие подушки дважды в год - чаще только тогда, если они загрязняются или начинают терять свою форму.