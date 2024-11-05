Скорее всего, причиной этого является количество стирального средства, которое вы используете во время стирки.

Если после стирки на вашей одежде остаются белые пятна, скорее всего, вы допускаете одну ошибку. Такая проблема является распространенной, а загадочные пятна и следы могут появляться на белье по многим причинам, пишет Mirror.

По словам экспертов, пятна могут появиться из-за красителей других вещей, которые тоже были в стиральной машине, или же вы использовали отбеливатель, которого оказалось слишком много для стирки.

Однако если эти варианты не подходят, а на белье все равно остаются пятна, то причина может быть очень простой, а именно как вы стираете одежду.

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"Дело в том, что это происходит не со всеми вещами! Одежда выйдет из стиральной машины чистой, и на некоторых вещах появятся эти пятна, а на некоторых - нет. Основными жертвами являются джинсы, брюки и некоторые платья (не все). С большинством наших топов и футболок все в порядке", - рассказал один из пользователей в соцсети Reddit.

Как оказалось, те белые пятна на одежде в основном появляются из-за использования слишком большого количества стирального порошка.

"Похоже на то, что вы используете слишком много стирального средства, поэтому одежда не выполаскивается должным образом, а стиральное средство не может раствориться в количестве воды, предусмотренной циклом стирки. Когда средство плохо растворяется, оно имеет тенденцию прилипать и накапливаться на более "грубых" тканях. Просто постирайте загрязненную одежду на обычном цикле и будьте очень осторожны с моющим средством", - предупредил один из пользователей сети.

Другой человек также добавил:

"Используйте меньше стирального средства, максимум 1-2 столовые ложки на одну загрузку".

В Mirror подчеркнули, что количество стирального средства зависит от размера стиральной машины и объема загрузки. В частности эксперты рекомендуют заливать примерно 35 мл жидкого стирального средства для машин весом 4-5 кг, 55 мл для машин весом 6-8 кг и 70 мл для машин, которые могут поместить более 9 кг.

Другие советы по стирке

Ранее эксперты рассказали, как правильно стирать вещи из кашемира. По их словам, лучшим способом очистить такую одежду является ручная стирка. Однако в таком процессе есть несколько этапов, поэтому ни один из них нельзя пропускать.

Также эксперты поделились советами, как правильно стирать перьевые подушки. В частности они рекомендуют стирать такие подушки дважды в год - чаще только тогда, если они загрязняются или начинают терять свою форму.

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