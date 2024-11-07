Если вы имеете белое постельное белье, то знаете, как трудно поддерживать его чистым. Со временем постельное белье может обесцвечиваться и желтеть из-за природных масел и пота, которые выделяются нашим телом во время сна. В то же время эксперты по стирке Sleep Foundation рассказали, как вернуть вашим простыням их белоснежную чистоту, пишет Express.
По словам экспертов, такие вещи нужно стирать регулярно, однако слишком частая стирка "приведет к повышенному износу", ведь материалы разрушаются.
"Мы рекомендуем стирать белое постельное белье по крайней мере раз в неделю. Приобретение нескольких комплектов простыней позволит вам легко заменить простыни и наволочки, когда наступит день стирки", - отмечают специалисты.
Также эксперты советуют избегать отбеливатель, который может показаться дешевым решением, однако он не является очень эффективным.
"Если на постельном белье есть следы масла, хлор может вступить в реакцию с этими веществами и вызвать появление желтых пятен. Многие полагаются на хлорный отбеливатель, чтобы отбелить постельное белье, но на самом деле существуют более эффективные способы, чем отбеливатель, чтобы сохранить белье белоснежным и свежим", - подчеркнули гуру постельного белья.
По словам специалистов, в таком случае лучше использовать лимонный сок, который является натуральной альтернативой, прекрасно подходит для сохранения белья белоснежным и свежим с помощью своих "отбеливающих свойств и способности контролировать запах".
"Используйте одну-две чашки лимонного сока для достижения наилучших результатов. Либо залейте лимонный сок непосредственно в стиральную машину в начале цикла, либо замочите постельное белье на ночь в горячей воде с половиной стакана лимонного сока", - рекомендуют эксперты.
Другие советы по стирке
Ранее эксперты рассказали, почему на одежде после стирки остаются белые пятна. Специалисты отметили, что пятна могут появиться из-за красителей других вещей, которые тоже были в стиральной машине, или же вы использовали слишком много отбеливателя.
Также эксперты поделились советами, как правильно стирать перьевые подушки. В частности они советуют стирать подушки дважды в год, чаще только в том случае, если они загрязняются или начинают терять свою форму.