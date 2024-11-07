Специалисты советуют прекратить использовать обычный отбеливатель, ведь он может быть не очень действенным.

Если вы имеете белое постельное белье, то знаете, как трудно поддерживать его чистым. Со временем постельное белье может обесцвечиваться и желтеть из-за природных масел и пота, которые выделяются нашим телом во время сна. В то же время эксперты по стирке Sleep Foundation рассказали, как вернуть вашим простыням их белоснежную чистоту, пишет Express.

По словам экспертов, такие вещи нужно стирать регулярно, однако слишком частая стирка "приведет к повышенному износу", ведь материалы разрушаются.

"Мы рекомендуем стирать белое постельное белье по крайней мере раз в неделю. Приобретение нескольких комплектов простыней позволит вам легко заменить простыни и наволочки, когда наступит день стирки", - отмечают специалисты.

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Также эксперты советуют избегать отбеливатель, который может показаться дешевым решением, однако он не является очень эффективным.

"Если на постельном белье есть следы масла, хлор может вступить в реакцию с этими веществами и вызвать появление желтых пятен. Многие полагаются на хлорный отбеливатель, чтобы отбелить постельное белье, но на самом деле существуют более эффективные способы, чем отбеливатель, чтобы сохранить белье белоснежным и свежим", - подчеркнули гуру постельного белья.

По словам специалистов, в таком случае лучше использовать лимонный сок, который является натуральной альтернативой, прекрасно подходит для сохранения белья белоснежным и свежим с помощью своих "отбеливающих свойств и способности контролировать запах".

"Используйте одну-две чашки лимонного сока для достижения наилучших результатов. Либо залейте лимонный сок непосредственно в стиральную машину в начале цикла, либо замочите постельное белье на ночь в горячей воде с половиной стакана лимонного сока", - рекомендуют эксперты.

Другие советы по стирке

Ранее эксперты рассказали, почему на одежде после стирки остаются белые пятна. Специалисты отметили, что пятна могут появиться из-за красителей других вещей, которые тоже были в стиральной машине, или же вы использовали слишком много отбеливателя.

Также эксперты поделились советами, как правильно стирать перьевые подушки. В частности они советуют стирать подушки дважды в год, чаще только в том случае, если они загрязняются или начинают терять свою форму.

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