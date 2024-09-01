В частности эксперты советуют мыть бананы вместе с кожурой после покупки в магазине.

Сладкие и богатые калием бананы являются любимым фруктом многих людей. Благодаря своей прочной кожуре они идеально подходят для того, чтобы брать их с собой в дорогу. Однако бананы могут быть сложными в хранении, ведь могут созревать раньше, чем ожидается, пишет Southern Living.

Как хранить бананы

Эксперты советуют мыть бананы вместе с кожурой, ведь плодовых мух привлекает естественный, немытый запах. Хранить бананы лучше при комнатной температуре на столешнице.

"Храня бананы, держите их как можно дальше от прямых солнечных лучей (например, от кухонных окон); слишком много солнечного тепла может привести к тому, что они созреют быстрее, чем вы этого хотите", - советуют в материале.

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Также специалисты советуют хранить бананы при комнатной температуре, если вы планируете их съесть в течение нескольких дней. По словам экспертов, бананы созревают быстрее при высокой температуре, поэтому лучше их хранить в сухом прохладном месте.

Как долго хранятся бананы?

В общем бананы могут храниться до шести дней, в зависимости от того, насколько спелыми они были, когда вы их купили.

Можно ли хранить бананы в холодильнике?

Их можно хранить в холодильнике, однако не замораживайте их до тех пор, пока они не станут настолько спелыми, насколько вы хотите, ведь охлаждение замедляет или останавливает процесс созревания.

"Если ваши бананы уже созрели и вы хотите продлить срок их хранения, вы можете положить их в холодильник. Кожура может стать коричневой или черной, но фрукты внутри останутся свежими дольше", - советует один из экспертов.

Что делать с перезревшими бананами?

Вы всегда можете использовать их в выпечке, из них можно сделать банановый хлеб или другой десерт.

Также бананы можно заморозить целыми или кусочками для использования в смузи и других рецептах в будущем.

Хранение продуктов - другие советы

Ранее стало известно, как правильно хранить сушку из яблок, чтобы на ней не заводилась моль и не появилась плесень. Для этого лучше всего подойдут стеклянные банки с герметичной крышкой. Это надежный способ, позволяющий защитить продукт от моли, влаги и запахов.

Также эксперт посоветовала, как правильно хранить грибы. По ее словам, из-за высокого содержания воды грибы нужно хранить в холодильнике, однако именно поэтому их трудно хранить свежими.

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