Ни в коем случае не пакуйте сушеные яблоки в полиэтиленовые пакеты.

Приближается осень, и многие хозяйки спешат заготовить как можно больше продуктов на зиму. На каждой кухне в эту пору кипит работа - кто-то консервирует, кто-то замораживает, а кто-то высушивает продукты, в частности яблоки. УНИАН расскажет, как хранить сушку из фруктов, чтобы она не портилась со временем.

Как хранить сушку из яблок - главные табу

Прежде чем разбираться, как правильно хранить сушку, давайте поговорим о том, чего делать категорически нельзя:

Ни в коем случае не пакуйте сушеные яблоки в полиэтиленовые пакеты. Пластик может создать парниковый эффект, который приведет к появлению плесени.

Не стоит оставлять яблоки в местах с высокой влажностью. Это приведет к порче продукта.

Не храните сушку рядом с сильно пахнущими продуктами. Все дело в том, что она имеет свойство впитывать запахи.

Также, вопреки мифу о том, как хранить сушку, ее нельзя оставлять на солнце. Прямые солнечные лучи могут разрушить витамины и испортить вкус яблок.

Видео дня

Как лучше хранить сушку из яблок в банках - важные нюансы

Есть несколько проверенных временем способов, как хранить сушку из яблок, чтобы не завелась моль и не появилась плесень. Лучше всего подойдут стеклянные банки с герметичной крышкой. Это надежный способ, позволяющий защитить продукт от моли, влаги и запахов.

Рассказываем, как хранить сушку в банках. Для начала, убедитесь что яблоки полностью остыли. При наполнении тары продуктом старайтесь оставить как можно меньше пустот и плотно закройте крышку. Так вы уменьшите количество воздуха и продлите жизнь продукта.

Держите банки в темном и прохладном месте. Оптимальная температура - от +10°C до +15°C. Не забывайте проверять банки раз в пару месяцев - инспектируйте их на предмет появления плесени, неприятного запаха или влаги на стенках.

Кстати, если вы не фанат стеклянных банок, можете держать яблоки в полотняных мешках (отлично подойдут изделия из льна и хлопка). Также можете смело использовать вакуумные пакеты или бумажные изделия - как пакеты, так и коробки.

Как хранить сушку правильно, чтобы не было моли - возьмите на заметку

Моль - враг любых сухих продуктов, будь то крупы, сушеные фрукты или специи. Но от нее очень легко защититься. Во-первых, всегда используйте герметичную тару или плотно завязывайте мешочки и пакеты.

Во-вторых, сушку оставляйте в прохладных местах - насекомые с холодом на "вы". Кроме того, в местах хранения можете разложить лавровый лист или лаванду. Их специфический запах отпугнет моль.

Если же вы используете бумажные пакеты, не держите их в открытом доступе. Моль может легко прогрызть бумагу и добраться до фруктов.

Эти простые советы помогут хранить сушку яблок от моли на протяжении долгого времени.

Вас также могут заинтересовать новости: