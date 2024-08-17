Известно, что бананы являются полезными для здоровья человека.

В мире много людей страдают от высокого уровня холестерина. Чем выше его уровень, тем больше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы хотите снизить уровень "плохого" холестерина, то сначала стоит поговорить об этом со своим врачом, после чего можно узнать, какие продукты добавить в свой рацион, в частности это могут быть и бананы, пишет healthdigest.

В издании отмечают, что регулярное или даже ежедневное употребление бананов может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, оказывая желаемый, хотя и неожиданный эффект в обмен на натуральное сладкое лакомство.

"Министерство сельского хозяйства США сообщает, что один банан среднего размера содержит более 3 граммов клетчатки, 5,9 миллиграмма кальция, 422 миллиграмма калия и большое количество витамина С, фолатов и витамина А - и все это всего на 105 калорий. Это означает, что вы можете бороться с холестерином ЛПНП, не отказываясь от вкусной закуски или дополнительного ингредиента", - отмечается в материале. Видео дня

В исследовании 2023 года, которое опубликовано в Middle East Research Journal of Biological Sciences, 40 водителей рикш (вид транспорта с приводом от человека, с помощью которого бегун тянет двухколесную тележку, на которой размещаются один или два человека - УНИАН) попросили съедать по банану утром, в середине дня и на ночь. Уже после двух недель их уровень холестерина заметно снизился.

"В начале эксперимента средний уровень общего холестерина у водителей составлял 178,57. В конце исследования средний уровень общего холестерина у водителей снизился до 124,35", - добавили в издании.

Кроме того, что бананы снижают уровень холестерина, они могут улучшить здоровье человека другими способами. К примеру, вам будет легче похудеть, если вы будете есть бананы вместо других видов сладостей. В исследовании 2023 года мужчины с ожирением, которые ели бананы ежедневно, почувствовали уничтожение как ИМТ, так и массы тела.

"Это не означает, что бананы сами по себе могут лечить высокий уровень холестерина, избыточный вес или гипертонию, или что они всегда являются самым здоровым выбором пищи. Например, вам стоит следить за потреблением бананов, если вы пытаетесь избежать перегрузки углеводами или сахарами. По данным Healthline, средний банан содержит около 15 граммов сахара. Поэтому, если у вас диабет 1-го или 2-го типа, вы можете попробовать другую пищу, которая может помочь вам контролировать уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП", - подчеркнули в материале.

Другие интересности о бананах

Известно, что часто после созревания бананов на кухне появляются маленькие плодовые мушки, однако есть способ, как избавиться от них навсегда. В частности эксперт советует мыть бананы после их покупки, таким образом вы смоете яйца плодовых мушек.

Также ветеринары рассказали, можно ли собакам есть бананы. По словам экспертов, бананы являются безопасными для собак, однако они не должны быть частью регулярного рациона вашего любимца. Также в небольших количествах бананы могут быть лакомством.

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