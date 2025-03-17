Некоторые действия хозяев с благими намерениями могут только навредить кошкам.

Мысли кошек бывает трудно понять. Тем не менее есть несколько способов выразить свою любовь к питомцу, пишет The Mirror.

Ветеринар под ником Cat the Vet в TikTok рассказала, как лучше лучше всего проявлять свою привязанность к кошке. Она предупредила, что питомцам не нравится, когда к ним прижимаются.

"Наши кошки ласковые, но им нравится быть на своих условиях, и они предпочитают контролировать ситуацию. Так что поглаживания - да, посиделки - безусловно, но объятия? Может быть, не очень", - объяснила она.

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Ветеринар добавила, что кошки любят полную миску еды, но лучше кормить их меньшими порциями, более часто.

"Оставляя большую полную миску с едой, вы поощряете переедание, что может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как ожирение и артрит. Что лучше и соответствует естественным предпочтениям наших кошек в питании, так это предлагать им еду понемногу и часто или кормить их из шариков-головоломок или шариков-лакомств, что на самом деле поощряет и имитирует естественное охотничье поведение наших кошек", - подчеркнула она.

Еще одним способом проявить любовь к своей кошке является покупка лотка с хорошим обзором. Ветеринар поделилась, что лучше всего расположить его в уединенном месте.

"Им нравится, когда они могут видеть вокруг себя, потому что помнят, что они уязвимы, когда ходят в туалет. Им нравится большой туалет с хорошим видом. Следите за тем, чтобы их лоток был как минимум в полтора раза длиннее их самих и был наполнен песком.

Кроме того, Cat the Vet советует регулярно убирать лоток. По ее словам, питомцы это оценят.

Другие советы для владельцев кошек

Ранее эксперт по поведению животных Адриенна Фарричелли объяснила, почему кошки сходят с ума по ночам. Отмечается, что для такого поведения есть ряд причин.

Кроме того, исследователи кошачьего поведения предлагают рассказали, почему кошки "чирикают" при виде птиц. Это может быть не только всплеском эмоций или охотничьими инстинктами, но даже говорить о проблемах со здоровьем.

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