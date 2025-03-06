Отмечается, что для такого поведения есть ряд причин.

Домашние кошки могут быть сумасшедшими. Днем они дремлют в лучах солнца, свернувшись клубочком, как пончик, но когда солнце опускается, происходит тревожная, почти пугающая трансформация - пушистик вдруг начинает вести себя так, словно его поразил бог энергии.

Издание Parade Pets пишет, что ночная активность - действительно распространенная жалоба для многих владельцев кошек по всему миру. Это явление называют "полуночным безумием" или "часом кошачьего колдовства".

Эксперт по поведению Адриенна Фарричелли отметила, чтобы лучше понять их загадочный образ мыслей, стоит заглянуть в историю их эволюции.

Видео дня

Они сумеречные существа

Это означает, что они от природы предрасположены быть особенно активными на рассвете и в сумерках, то есть в период низкой освещенности. Это совпадает с тем временем, когда животные, на которых кошка охотится, наиболее активны, объясняют ветеринары Бет Гротцингер Стриклер и Вайлани Сунг. Поэтому кошки по природе своей склонны проводить большую часть дня в состоянии покоя, чтобы сохранить энергию на ночь, когда они наиболее активны.

Они реагируют на свет

Домашние кошки способны изменять свое ночное поведение в зависимости от условий освещения. Когда ночью включали свет, кошки оставались активными, поскольку ассоциировали искусственный свет с деятельностью человека.

Им скучно до безумия

Многие молодые и энергичные кошки, живущие в доме, испытывают скуку и недостаток стимулов, поэтому большую часть дня они проводят во сне, потому что им нечем заняться, когда хозяин на работе. Так уж сложилось, что их жизнь становится намного интереснее, когда хозяева приходят домой, кормят их, разговаривают с ними и, возможно, дарят им немного ласки. Таким кошкам бывает трудно заснуть, когда они уже проспали большую часть дня.

Они хотят общения

Кошки, которые проводят большую часть дня в ожидании возвращения человека, скорее всего, возлагают на вас большие надежды. Возможно, они жаждут от вас какого-то участия и взаимодействия. Их прыжки, беготня, мяуканье и безумное поведение могут быть способом привлечь к себе внимание.

Они реагируют на шумы

Иногда кошка, которая ведет себя безумно по ночам, просто реагирует на какую-то живность, которая может находиться на чердаке, в подвале, под настилом или даже в стенах.

Они страдают от проблем со здоровьем

Если вы заметили изменения в поведении кошки в ночное время, стоит задуматься о том, нет ли у нее основной медицинской проблемы, вызывающей беспокойство и страх. У пожилых кошек возможно снижение когнитивных способностей, что схоже с болезнью Альцгеймера. Чаще всего она встречается у кошек старше 10 лет.

У больных кошек изменяется поведение: они начинают безучастно смотреть на стены, писают или какают в доме. У них также может измениться цикличность сна, приступы мяуканья посреди ночи.

Что делать, если ваша кошка ведет себя безумно по ночам:

играйте с кошкой перед сном;

кормите кошку после игры;

организуйте развлечения в течение дня;

игнорируйте поведение, требующее внимания;

записывайте поведение кошки;

заведите кошке товарища по играм;

держите дом в темноте;

покажите кошку ветеринару.

Ранее УНИАН писал, почему коты кривят морду, когда что-то нюхают.

Вас также могут заинтересовать новости: