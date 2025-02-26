Это может быть не только всплеском эмоций или охотничьими инстинктами, но даже говорить о проблемах со здоровьем.

Если у вас есть кошка, вы, скорее всего, не раз становились свидетелем их необычного "чириканья" или стрекотания. Этот звук возникает, когда кошка сцепляет челюсти, создавая ритмичный щелкающий звук. При этом, как пишет ParadePets, чириканье почти всегда происходит в определенных ситуациях - когда кошка внимательно наблюдает за порхающими птицами или белками, резвящимися на лужайке за окном, она начинает клацать зубами.

Исследователи кошачьего поведения предлагают несколько теорий, почему кошки издают такой звук, хотя для более точных выводов необходимы дополнительные исследования

Всплеск кошачьих эмоций

Скорее всего, когда кошки наблюдают из окна за потенциальной добычей - птицами или белками, они испытывают эмоциональный всплеск. Возможно, кошка испытывает смесь возбуждения, предвкушения и сосредоточенного внимания/концентрации.

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Эволюционные инстинкты

Кошки, как и собаки, во время охоты придерживаются хищнической последовательности, которая обычно состоит из пристального взгляда, преследования, погони, поимки и укуса.

Поэтому, возможно, "чирикание" - это лишь ранняя часть последовательности, когда кошка замечает добычу перед преследованием.

Адреналин

Возможно, это действие, которое просто подпитывается адреналином, а также непреодолимым желанием принять участие в охоте, даже если такая возможность не существует. Это похоже на то, как человек, наблюдая за боксерским матчем, сжимает кулаки, словно готов выскочить на ринг.

Поведение вытеснения

Как объясняют специалисты Veterinary Behavior Solutions, обычные домашние кошки не могут добраться до потенциальной добычи, поэтому у них накапливается возбуждение или разочарование при ее виде. Возможно, "чирикание" кошки является разновидностью поведения вытеснения - когда животное испытывает противоречивые эмоции, например, тревогу, беспокойство или чрезмерную нейрохимическую стимуляцию. Так, когда люди дергают волосы или грызут ногти - это вытесняющее поведение, объясняет ветеринарный бихевиорист доктор Лиза Радоста.

Случай агрессивной мимикрии

Некоторые исследователи считают, что животные могут иногда подражать поведению тех, на кого они охотятся, в надежде подманить их поближе.

Так, исследователи в бразильской Амазонии заметили, что дикие кошки (марги) подражают призывам обезьян-тамаринов, чтобы подманить их в пределах досягаемости во время охоты. Подобные явления наблюдались у ягуаров и пум.

Анализ запахов

Наконец, есть еще один вариант: открывая и закрывая рот, кошки пытаются анализировать запахи.

Кошки, как и собаки, оснащены вомероназальным органом, который действует как второй нос, только он специализируется на обнаружении феромонов. Этот орган расположен у основания носовой полости и на небе, а сразу за верхними резцовыми зубами находится небольшой канал, по которому запахи поступают непосредственно в этот орган.

Постукивая зубами, кошки улучшают свою способность анализировать запахи через этот орган, что может помочь им понять, с кем они имеют дело - с другой кошкой, добычей или чем-то еще в окружающей среде.

Медицинская проблема

Иногда, когда стук зубов возникает вне контекста (без четкого поведенческого триггера), он может быть признаком медицинской проблемы. Если у вас возникли такие подозрения, покажите кошку ветеринару.

Если скрежет зубами сопровождается слюноотделением, это может быть признаком проблем в ротовой полости, таких как кариес, шатающийся зуб, инородный материал, застрявший между зубами, травмы языка, язвы во рту, полипы и т. д. "Чирикание" также может наблюдаться при попадании в организм токсинов или при неврологических заболеваниях.

Ранее эксперты рассказали, сколько времени нужно кошке, чтобы забыть человека. Согласно исследованиям, кошки могут помнить важные события жизни до трех лет - если эти события достаточно значимы для них.

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