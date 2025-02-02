Для них это не игра: эксперт объяснила, почему кошки гоняются за лазером

Лазеры в представлении кошек являются быстрой и маленькой добычей, на которую можно напасть.

Многим владельцам кошек знакомо то, как эти животные реагируют на лазерные указки. Эта маленькая цветная точка способна "загипнотизировать" питомцев, но далеко не все люди знают, с чем это связано.

Журналист и эксперт по спасению животных Лора Мюллер в своей колонке для The Spruce Pets рассказала, почему кошки гоняются за лазером и объяснила, вредно ли это для питомцев.

Она объяснила, что лазеры в представлении кошек являются быстрой и маленькой добычей, на которую можно напасть. Мюллер отметила, что даже самые мирные питомцы будут гоняться за ним, так как это заложено в их инстинктах.

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Также эксперт подчеркнула, что такая особенность поведения кошек связана с их зрением. Эти животные видят мир не таким ярким, как люди, но способны замечать даже самые незначительные движения.

По словам Мюллер, кошкам трудно игнорировать лазер. Когда лазерная точка улавливается их периферийным зрением, питомец будет гоняться за ней до тех пор, пока не убедится в том, что ее нельзя съесть.

Эксперт предупредила, что для некоторых кошек погоня за лазерной точкой является не просто забавой. В то время, как одни питомцы просто перестанут пытаться поймать ее, другие могут начать вести себя плохо из-за раздражения.

Мюллер добавила, что раздраженные кошки могут начать портить мебель или даже вести себя агрессивно. Поэтому она рекомендует больше не включать лазерную указку возле питомца, если его поведение после такой погони сильно меняется.

Чтобы настроение кошки не портилось, эксперт рекомендует давать кошкам лакомство или физическую игрушку сразу после завершения игры с ними. Так они получат удовлетворение от "охоты".

Кроме того, Мюллер заявила, что не стоит светить лазером прямо в глаза кошки. Они излучают очень яркий свет, который может навредить зрению.

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