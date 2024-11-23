Кота стоит каждый месяц осматривать с головы до ног, посоветовала специалист.

Есть разные породы кошек, но их объединяет то, что они плачут не слезами, а проявляют скорбь по-другому.

Если животному больно или грустно, его поведение меняется и, в частности, оно вокально плачет, рассказала консультант по поведению кошек Линда Холл изданию Daily Paws.

Эксперт подробно объяснила, как понять, что кошка грустит.

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По ее словам, есть такие признаки:

Вокализация повышена;

Встряхивание;

Снижается аппетит;

Снижается активность;

Увеличивается продолжительность сна;

Изменение в использовании лотка;

Агрессия;

Изменение места для ухода за шерстью.

Собеседница добавила, что изменение поведения может указывать на то, что животное испытывает физический или эмоциональный стресс:

"Каждый месяц осматривайте кошку с головы до ног, проверяя наличие отклонений или болезненных мест. Если ваша кошка шипит, она не ругается. Она говорит вам, что она напугана, встревожена или что-то, к чему вы только что прикоснулись, болит".

Стоит отметить, что чрезмерное слезотечение у кошек не является признаком грусти или боли. "Обычно, когда кошка плачет слезами, это указывает на медицинскую проблему, например, конъюнктивит, закупорку слезного протока или другую распространенную глазную инфекцию. Поэтому лучшее решение - вызвать ветеринара для осмотра", - подчеркивается в материале.

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