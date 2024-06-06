Британских короткошерстных считают очень преданными / фото pixabay.com

Есть породы кошек, которые быстро привязываются к новым владельцам и могут быть безгранично преданы членам своей новой семьи.

Безграничную преданность приписывают британской короткошерстной, этих животных считают очень дружелюбными компаньонами, пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения экспертов. "Это не совсем домашние коты, но они все равно получат удовольствие от ласки", - отмечается в материале.

Британским короткошерстным приписывают безграничную преданность / фото pixabay.com

Также быстро привязаться к новым котам могут коты персидской породы. Их считают идеальными компаньонами для всей семьи, даже в том случае, если у владельцев есть еще и другие котята.

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Персидских котов назвали идеальными компаньонами для всей семьи / фото pixabay.com

Сиамских котов считают одними из самых социальных и дружелюбных. Кроме того, им приписывают разговорчивость. По сведениям экспертов, эти хвостатые любят хорошую "беседу" и реагируют на ласку.

Сиамских котов называют разговорчивыми / фото pixabay.com

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