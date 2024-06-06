Котов одной породы называют идеальными компаньонами.

Есть породы кошек, которые быстро привязываются к новым владельцам и могут быть безгранично преданы членам своей новой семьи.

Безграничную преданность приписывают британской короткошерстной, этих животных считают очень дружелюбными компаньонами, пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения экспертов. "Это не совсем домашние коты, но они все равно получат удовольствие от ласки", - отмечается в материале.

Также быстро привязаться к новым котам могут коты персидской породы. Их считают идеальными компаньонами для всей семьи, даже в том случае, если у владельцев есть еще и другие котята.

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Сиамских котов считают одними из самых социальных и дружелюбных. Кроме того, им приписывают разговорчивость. По сведениям экспертов, эти хвостатые любят хорошую "беседу" и реагируют на ласку.

Интересные новости о породах собак - сегодня это стоит внимания

Ранее журналисты узнали, что одна порода собак имеет ум острый, как бритва. По сведениям кинологов, речь идет о пуделях. Кроме того, одними из самых умных псов считаются бордер-колли, а также золотистые ретриверы.

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