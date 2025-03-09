Обычно белые вещи быстро пачкаются, поэтому их нужно часто стирать.

С приходом весны многие люди любят носить белые вещи, поэтому спешат быстро найти в своих шкафах светлые футболки и носки, которые идеально подойдут для теплой погоды. Однако в основном такие вещи сложно держать в чистоте, ведь они быстро пачкаются, пишет Express.

Известно, что белая одежда легко желтеет от пота, поэтому эти пятна трудно постирать, если не использовать соответствующее средство. Обычно в таких случаях люди используют отбеливатель для очистки белья, однако при слишком частом использовании он может разрушить волокна ткани, в результате чего ваша одежда станет грязно-серой.

В то же время эксперт по текстилю и владелец компании Fabric Online Томас Бирд отметил, что лучшим способом вывести пятна и восстановить одежду - использование лимонного сока.

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"Лимонный сок - это натуральное и доступное решение для того, чтобы сделать ваши белые вещи еще белее. Лимоны содержат лимонную кислоту, природный отбеливатель, который эффективно расщепляет даже самые стойкие пятна. В отличие от химических отбеливателей, таких как отбеливатель, она выводит пятна с одежды без риска повреждения, что делает ее идеальной альтернативой для осветления белых вещей", - объяснил эксперт.

По его словам, лимонная кислота может забирать такие пятна, как пот и очищать грязное белье.

Также лимонной сок имеет естественные антибактериальные свойства, которые могут забрать неприятные запахи с одежды.

"Хотя лимонный сок творит чудеса с белыми вещами, его отбеливающий эффект может обесцветить цветные ткани. Поэтому, чтобы избежать нежелательного вреда, используйте этот трюк только для белых вещей", - предупредил Бирд.

Как отбелить носки или футболки с помощью лимонного сока

Для очистки вещей вам нужно выжать сок из трех свежих лимонов. Затем вылейте его в отсек для моющих средств вашей стиральной машины и добавьте обычный стиральный порошок.

"Включите стиральную машину на обычный режим отжима и позвольте магии произойти. После стирки дайте одежде высохнуть, как обычно, и наблюдайте за заметной разницей, когда она высохнет", - подчеркнул эксперт.

Другие советы по стирке

Ранее профессионалы по стирке объяснили, какую одежду следует стирать наизнанку и почему это важно. По их словам, выворачивание вещей перед стиркой помогает защитить цвета от выцветания и других проблем.

Также стало известно, как часто нужно стирать наволочки. Эксперты говорят, что важно часто стирать наволочку, ведь на ней постоянно накапливается пот, жир от волос и кожи, перхоть, грязь с тела и даже слюна.

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