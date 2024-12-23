Это средство является натуральным, поэтому легко справится со многими видами загрязнений на одежде.

Обычно люди используют различные отбеливатели, чтобы избавиться от стойких пятен на одежде, однако это может быть одной из самых больших ошибок при стирке, ведь из-за таких средств белая ткань может пожелтеть, пишет Express.

По словам экспертов, отбеливатель является слишком жестким для одежды и не очень эффективным, ведь он не может расщепить соединения, которые есть в определенных пятнах, чтобы избавиться от них.

В частности эксперт по Home Rev Элисон Гесс отметила, что натуральные альтернативы не только безопаснее во время стирки, но и эффективнее в выведении стойких пятен.

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"Хлорный отбеливатель быстро отбеливает одежду и постельное белье, но он также приносит с собой раздражение, токсины и даже канцерогены (частицы, вызывающие рак). Кроме того, отбеливатель не всегда делает то, что имеет целью: он может вступать в реакцию с полиэстером и окрашивать ткань в желтый цвет", - объяснила специалист.

В то же время, по ее словам, одним из лучших средств для стирки, которое хорошо выводит пятна, является лимон, ведь он содержит кислоту.

"Лимоны являются естественными отбеливателями и осветлителями, к тому же они добавляют чистого аромата вашему белью. Вы можете добавить от четверти до половины стакана лимонного сока к обычному стиральному порошку, чтобы получить чистое и мягкое отбеливание", - советует Гесс.

Как использовать лимоны для стирки белой одежды

Если у вас очень загрязненная одежда, то перед тем, как положить ее в стиральную машину, предварительно замочите ее в лимонном соке.

Сначала наполните таз или ванну горячей водой, после чего добавьте много лимонного сока или слайс лимона. Затем положите белое белье и оставьте его на час перед тем, как постирать в стиральной машине.

Также можно добавить лимонный сок в отсек для моющих средств стиральной машины во время обычной стирки. Стирайте на теплом режиме, если на этикетке одежды не указано, что для стирки нужна холодная вода.

Если есть возможность, развешивайте белое белье на улице. Ультрафиолетовые лучи солнечного света реагируют с лимонной кислотой, помогая отбелить ткань и расщепить частицы оставшихся пятен.

"После того, как вы выстираете белое белье, оставьте его сушиться на солнце. Это сделает ваше белье белее, свежее и легче, и оно не будет подвергаться сильному нагреву", - добавила эксперт.

Другие советы по ведению домашних дел

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Также стало известно, как почистить слив на кухне. Специалисты отметили, что для этого понадобится одно мощное средство, которое является полностью натуральным.

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