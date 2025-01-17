Использовать хлорный отбеливатель не придется.

Эксперт по уборке, менеджер по операциям Super Cleaning Service Louisville Элизабет Шилдс назвала простой способ, как всего за одну стирку отбелить запятнанные простыни с помощью одного стакана натурального чистящего средства, пишет express.co.uk.

"Если вы заметили, что ваши белые простыни выглядят немного хуже изношенными и, возможно, имеют желтый оттенок, вы можете отбелить их с помощью этого простого, но доступного лайфхака для стирки", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что использовать хлорный отбеливатель не нужно. Это хоть и дешевый вариант, но не особенно эффективный, а также далеко не самый полезный.

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"Использование отбеливателя каждый раз при стирке не всегда хорошо, - предупредила Шилдс. - Использование отбеливателя каждый раз при стирке может ослабить волокна. Это делает ткань подверженной износу, что приводит к постепенному ухудшению качества".

Как отбелить пожелтевшие вещи - простой лайфхак

Вместо того, чтобы использовать этот грубый предмет домашнего обихода для отбеливания простыней, эксперт поделилась альтернативным методом очистки - белым уксусом:

"Попробуйте использовать один стакан белого уксуса вместе с моющим средством. Это поможет сделать простыни ярче и мягче без необходимости использования едких химикатов".

Как пишет издание, белый уксус обладает естественными отбеливающими свойствами и является эффективным кондиционером для ткани.

"Выберите правильный цикл стирки в зависимости от типа ткани и степени загрязнения простыней. После завершения цикла стирки переместите простыни в сушилку и используйте низкую температуру для деликатных тканей, чтобы избежать повреждения", - отмечается в статье.

Кроме того, как добавила специалист, вывешивание простыней на открытом воздухе для просушки может помочь отбелить их: "Это не только придаст им естественный свежий аромат, но и поможет сделать их немного ярче".

Напомним, ранее УНИАН писал, как легко почистить стиральную машину с помощью одного простого лайфхака.

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