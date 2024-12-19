Отбеливатель убивает бактерии и плесень, но он довольно едкий, предупредила эксперт.

Эксперты по уборке рассказали, можно ли использовать отбеливатель для чистки стиральной машины. По их словам, это серьезное чистящее средство часто может принести больше вреда, чем пользы. В связи с этим специалисты рекомендуют избегать его использования, пишет homesandgardens.com.

"Хотя это мощное чистящее средство, я не рекомендую использовать отбеливатель в качестве основного решения. Да, он убивает бактерии и плесень, но он довольно едкий. Со временем он может повредить уплотнители вашей машины, а если на нем останутся какие-либо остатки, это может навредить вашей одежде или вызвать раздражение кожи", - отметила гуру уборки и автор книги The Accidental Housewife Джули Эдельман.

Как почистить стиральную машину от грязи и накипи - лайфхак

Соучредитель и президент Image One USA Тим Конн для более естественной и бережной очистки посоветовал использовать уксус и пищевую соду.

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"Снчала запустите горячий цикл стирки с одной-двумя чашками белого уксуса в барабане, а затем - с полчашкой пищевой соды. Протрите уплотнения, дозаторы и другие области мягким моющим средством. Эта комбинация помогает устранить запахи, растворить остатки моющего средства и бороться с накоплением минералов", - отметил он.

По словам эксперта, также можно использовать специально разработанные чистящие средства для стиральных машин, однако они могут стоить дороже.

Напомним, ранее УНИАН писал, как отбелить вещи без помощи уксуса.

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