Эксперты по долголетию заявляют, что это обещание не принесет никакой пользы.

Многие люди встречают Новый год с мыслями о том, чтобы начать жизнь "с чистого лица". Особенно это касается отказа от различных вредных привычек и желания "поработать" над собственным здоровьем. Если вам 50 и более лет, вы можете особенно задуматься о том, как определенные привычки влияют на продолжительность вашей жизни, пишет Parade.

Согласно исследованию Pew Research, 79% людей, которые ставят себе планы на следующий год, связывают их с желанием улучшить внутреннее самочувствие. Однако эксперты по долголетию утверждают, что некоторые люди принимают совсем неправильное решение — одно из худших, которое вообще можно было придумать.

Это касается похудения

По мнению эксперта по долголетию и врача, специализирующегося на гериатрической медицине Сони Розен, это совсем не полезно для людей старше 50 лет.

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Она утверждает, что, хоть связь между поддержанием здорового веса и долголетием действительно существует, доктор не является поклонницей таких решений. "Диета только для того, чтобы достичь определенного веса или уменьшить размер одежды, не всегда является устойчивой целью", - отмечает Розен.

Исследования показывают, что многие люди, которые принимают решение о похудении, отказываются от него вскоре после наступления нового года. К примеру, средний американец отказывается от своих слов уже в течение первой недели.

Кроме того, научные исследования показывают, что причудливые диеты в долгосрочной перспективе приводят к набору веса.

Что же рекомендуют эксперты по долголетию вместо этого?

"Сосредоточьтесь на том, чтобы быть более активным, в идеале - заниматься тем, что вам нравится, или внести изменения в здоровое питание. Эти решения, скорее всего, будут более устойчивыми в долгосрочной перспективе, и это сделает вас счастливыми", - добавляет доктор Розен.

Профессор отделения гериатрии и паллиативной медицины Медицинской школы Альперта, доктор Ричард В. Бесдайн, утверждает, что лучше, например, дать себе обещание ежедневно совершать 30-минутную прогулку. Или составить план питания, который, по словам экспертов, увеличивает продолжительность жизни и при этом не является ограничительным. Лично он рекомендует средиземноморскую диету, в которой основное внимание уделяется овощам, фруктам, цельным злакам, продуктам с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, рыбе и оливковому маслу), а также минимизации продуктов с высоким содержанием сахара и соли.

Доктор Бесдайн также отмечает, что гораздо полезнее решения о диете будет решение о том, чтобы бросить курить.

"Даже через несколько месяцев после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких начинает снижаться", - объясняет он.

Также эксперт заявляет, что 50-летний возраст - "это только начало".

"Остановить нездоровое поведение никогда не поздно, и оно изменит жизнь к лучшему. Отличный пример тому - физическая активность. Никогда не поздно стать более активным", - подчеркивает доктор Розен.

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