Также в перечне значатся чай и молоко.

Многие напитки содержат скрытые сахара и углеводы, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови, пишет eatingwell.com.

Диетологи назвали пять лучших напитков без добавления сахара для поддержания уровня сахара в крови под контролем:

Сельтерская вода (искусственно газированная вода). Сертифицированный диетолог Барбара Рухс отметила, что это ее первая рекомендация. Большинство вариантов представляют собой просто газированную воду и натуральный ароматизатор, не содержат добавленного сахара, калорий или углеводов, что делает их идеальными для поддержания баланса сахара в крови.

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Чай. Сертифицированный диетолог Мари Спано объяснила, что чай может повысить активность инсулина, гормона, который помогает снизить уровень сахара в крови. Исследования показали, что черный, зеленый и улунский чаи могут повысить активность инсулина благодаря своим антиоксидантам и биоактивным соединениям.

Кофе. Исследования обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и снижением риска развития диабета 2 типа. Кофе содержит полезные растительные соединения, такие как хлорогеновая кислота, которые могут помочь в регулировании уровня сахара в крови. Сертифицированный диетолог из Amy Davis Nutrition Эми Дэвис для усиления вкуса добавлять в кофе корицу. Исследования показывают, что корица может оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови.

Молоко. Может поддерживать лучший уровень сахара в крови благодаря сочетанию углеводов, белков и жиров. По словам Спано, цельное молоко особенно полезно для стабильности уровня сахара в крови, поскольку его жир и белок помогают замедлить усвоение сахара.

Настоянная вода. Настоять воду можно практически с чем угодно. Попробуйте свежие или замороженные фрукты, такие как ягоды или кусочки дыни, дольки цитрусовых, такие как лимон, лайм, апельсин или грейпфрут, или травы, такие как мята, базилик или тимьян.

Напомним, ранее диетологи назвали 5 лучших чаев, которые регулируют сахар в крови.

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