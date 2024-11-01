Обрезка может гарантировать более ранее появление цветов.

Орхидея - довольно привередливое комнатное растение, и иногда приходится постараться, чтобы оно зацвело. На помощь могут прийти несколько приемов, которые ускоряют процесс цветения, пишет gbnews.com.

По словам любителя комнатных растений, пользовательницы TikTok Orchids_withlove, гарантировать более ранее появление цветов может обрезка, которая буквально "творит чудеса".

"Чтобы стимулировать повторный рост, любитель растений полностью срезал цветонос одной орхидеи и срезал стебель второй орхидеи чуть выше узла. В течение пяти месяцев орхидея, у которой был полностью удален цветонос, дала новые соцветия", - говорится в публикации.

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Любитель комнатных растений посоветовала всегда полностью срезать цветонос, как только орхидея заканчивает цвести: "И вы получите новые цветы всего через несколько месяцев".

В Королевском садоводческом обществе отметили, что орхидеи с их яркими мешочками-цветами могут иметь только один цветок на каждом стебле, но этот цветок может цвести до четырех-пяти месяцев.

Напомним, ранее садовод рассказала, что делать для пышного цветения орхидей.

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