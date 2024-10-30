Совсем необязательно сажать одну луковицу на горшок, можно посадить их несколько и тогда цветение вам обеспечено.

Орхидеи могут стать настоящим украшением дома, если правильно за ними ухаживать. По данным GBN, существует несколько способов добиться, чтобы ваша орхидея часто цвела, а ее бутоны были большими и красивыми.

Так любительница орхидей Дэнни, которая на YouTube известна под именем Miss Orchid Girl, говорит, что, чем кустистее орхидея, тем больше цветов она может дать.

Чтобы добиться обильного цветения, она рекомендует деление. Для этого орхидею нужно достать из горшка и определить здоровые луковицы. Так, здоровые луковицы симподиальной орхидеи будут иметь зеленые листья, а старые и слабые луковицы будут без листьев.

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Для хорошего цветения у вас должно быть от 3 до 5 здоровых луковиц в горшке - так вы обеспечите обильное цветение в следующем году.

Эксперты Besgrow также советуют садоводам обрезать корневище наполовину и ждать, пока задняя луковица проснется. Затем можно удалить, разделить и пересадить псевдобульбу и заднюю луковицу в отдельные горшки.

"Если у задних луковиц есть активный глазок, пересадите их и осторожно опрыскайте", - советуют садоводы.

Такая техника, по словам Дэнни, лучше всего подходит для симподиальных орхидей, у которых стебель растет относительно близко к земле.

Для других разновидностей моноподиальных орхидей также есть возможность создать более крупную и красочную композицию, посадив несколько растений в один горшок. Важно только убедиться, что орхидеи либо одного вида, либо одного сорта.

Другими словами, вы можете купить несколько фаленопсисов, которые выглядят одинаково, и посадить их вместе. Если орхидеи имеют одинаковые требования к свету и температуре, они будут расти и цвести в одном горшке без проблем.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем поливать орхидею, чтобы она зацвела.

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