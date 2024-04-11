Бананы нужно всегда отделять от других фруктов.

Хранение фруктов свежими может стать настоящим вызовом, когда речь идет о таком продукте как бананы. За считанные дни красивая желтая кожура может стать коричневой и пятнистой, а внутренняя сторона - превратиться в кашу.

Существует много способов хранения пищевых продуктов. Эксперт Сара Тейлор поделилась с Ехргеѕѕ своими советами о том, как безопасно хранить особо сложные виды продуктов.

"Бананы являются основным продуктом домашнего хозяйства в большинстве британских домов, но их сложно хранить должным образом, и часто промежуток времени между недозрелыми и перезревшими является недолгим. Итак, как их хранить, чтобы они оставались свежими дольше?" - отмечает Сара.

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По ее словам, первый шаг к длительному хранению бананов происходит еще до того, как они покинут полки магазинов. Закупать на продажу стоит качественные, но твердые бананы - они не должны быть спелыми.

"Первый шаг, чтобы дольше сохранить бананы свежими, - это покупать их, когда они еще зеленые, что поможет вам получить самый длинный период, когда они лучшие. Вы также должны вынуть их из пластиковой упаковки, которая задерживает влагу, выделяемую фруктами во время созревания, благодаря чему они созревают еще быстрее", - рассказала эксперт по пищевой гигиене.

Сара отметила, что нужно всегда отделять бананы от других фруктов, поскольку пребывание в непосредственной близости к другим созревающим фруктам ускорит процесс для них обоих.

"Вместо этого держите их в открытой миске на столе, подальше от других фруктов. Вам следует избегать охлаждения бананов, пока они созревают, поскольку это может продлить процесс, но вы можете хранить их в холодильнике, когда они созреют. Они должны быть полезными для еды в течение недели или более. Вы также можете заморозить бананы, но это лучше всего для приготовления смузи или выпечки, поскольку замороженные бананы не будут лучшей закуской", - добавила женщина.

Чтобы разморозить бананы она посоветовала оставить их на два часа при комнатной температуре или на всю ночь в холодильнике.

Другие советы по хранению продуктов

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