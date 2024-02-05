Если вам нравятся сладкие и не слишком мягкие бананы, этот неожиданный метод прекрасно подойдет.

В сети проверили широко разрекламированные методы хранения бананов и определили тот, который позволяет сохранить фрукты в отличной форме дольше всего. Большинство из проверенных способов предполагают хранение бананов при комнатной температуре, но холодильник и морозильная камера тоже играют свою роль, пишет cubbyathome.com.

7 способов хранения бананов - какой лучше

В морозилке. Кожура всех неочищенных бананов потемнела, но не стала черной. Когда они полностью оттаяли, все они стали довольно мягкими, остались незрелыми и крахмалистыми. Так что, замораживание лучше всего подходит для спелых бананов, поскольку низкая температура останавливает созревание.

В холодильнике. Как и в случае с методом замораживания, бананы за шесть дней в холодильнике потемнели и остались незрелыми, твердыми, хрустящими и крахмалистыми.

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На полке. Через шесть дней бананы созрели, потемнели и стали очень сладкими. "Семена" в центре плода заметно потемнели. Текстура их оказалась слишком мягкой и подходящей разве что для запекания.

На крючке. Предполагалось, что подвешивание бананов предотвращает появление" синяков" и способствует равномерному созреванию. Но, спустя шесть дней, бананы таки покрылись коричневыми веснушками, хотя и сохранились немного лучше, чем те, которые просто хранились на полке.

Стебли в полиэтиленовой пленке. Этот метод заключается в том, чтобы плотно обернуть полиэтиленовой пленкой стебли бананов. В итоге они покрылись маленькими и средними темными пятнами, стали мягче и слаще.

В полиэтиленовом пакете. Бананы остались желтыми с небольшим количеством зелени на концах стеблей. Мякоть стала очень мягкой и насыщенно-кремовой.

Стебли в фольге. Спустя шесть дней у бананов с плотно обернутыми фольгой стеблями на кожуре появились крошечные пятнышки. Мякоть стала более сладкой, но осталась твердой. Как отметил автор, если вам нравятся сладкие и не слишком мягкие бананы, этот метод прекрасно подойдет. Именно он был признан лучшим.

Напомним, ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если будете есть бананы каждый день.

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