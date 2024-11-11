По словам миллиардера, найти баланс между работой и семьей особенно трудно на начальном этапе бизнеса.

Путь к успеху может оказаться очень трудным, особенно если пытаться найти баланс между работой и семьей. Основатель и генеральный директор американской сети ресторанов быстрого питания Raising Cane's Тодд Грейвс рассказал, с какими трудностями он сталкивался во время развития бизнеса, пишет CNBC.

"Открытие бизнеса требует самоотверженности. Чтобы добиться успеха, нужно умножить это на бесконечность", - сказал Грейвс.

Основатель Raising Cane's поделился с журналистами, что ему приходилось работать по 90 часов в неделю на калифорнийском нефтеперерабатывающем заводе и ловить лосося на Аляске, прежде чем он запустил сеть ресторанов быстрого питания в 1996 году.

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"Я не могу сказать вам, сколько 15-, 16-часовых дней я работал подряд", - вспомнил миллиардер.

По словам одного из представителей Raising Cane’s, сеть ресторанов сейчас имеет более 800 точек по всему миру и может закончить этот год с объемом продаж почти в 5 миллиардов долларов.

Грейвс отметил, что иногда его жена приводила их двоих детей к нему в офис на ужин или просто провести время вместе, после чего он возвращался к работе. Сейчас же ему удалось настроить свой график так, чтобы всегда находить время для семьи. Например, во время отпуска он просыпается в 04:30 и начинает работать, чтобы уже после 11 утра пообщаться с женой и детьми.

"Я занят не меньше всех, кого я знаю, я путешествую не меньше всех, кого я знаю, но я могу составить свой график и успеть провести большую часть времени с детьми, семьей или близкими друзьями", - заявил бизнесмен.

Также Грейвс рассказал, что после открытия своего первого ресторана он снял квартиру за входом в магазин и согласовал график сна с соучредителем Крейгом Силви, чтобы оптимизировать рабочий процесс. Они работали с 08:30 до 05:30 следующего дня. Миллиардер подчеркнул:

"Вам нужен такой уровень приверженности, пока вы пытаетесь развивать свой бизнес".

После того, как бизнес "встанет на ноги", можно начинать нанимать людей, посоветовал Грейвс. Он считает, что даже после этого нужно оставаться вовлеченным в дела своей компании.

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